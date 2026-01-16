Estados Unidos

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Alcalde de Minneapolis afirmó que la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es “repugnante”.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

16 de enero de 2026, 1:47 p. m.
El alcalde de Minneapolis se opone a las políticas de Donald Trump.
El alcalde de Minneapolis se opone a las políticas de Donald Trump. Foto: AFP

Estados Unidos recientemente ha experimentado fuertes tensiones por los casos de violencia relacionados con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En medio de toda esta polémica, el alcalde de Minneapolis hace fuertes declaraciones refiriéndose a las protestas que han tenido lugar y a la conducta por parte del ICE.

El mandatario local ya se había pronunciado anteriormente tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un oficial del ICE que le disparó.

x
Tensiones por acciones violentas del ICE Foto: Getty Images

Él se refirió al caso, el mismo día que este sucedió, indicando que el ICE no estaba "aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza“.

Noticias Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Noticias Estados Unidos

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Noticias Estados Unidos

La ciudad de Florida que convirtió una avenida en símbolo del respaldo internacional a María Corina Machado

Noticias Estados Unidos

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave

Noticias Estados Unidos

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

Noticias Estados Unidos

“No sé cómo sigue vivo”: secretario de Salud de EE. UU. critica la dieta de Trump y revela su consumo constante de comida rápida

Vehículos

Ford y BYD planean alianza que llevó al gobierno de Estados Unidos a irse contra la fabricante china: “Depredador de precios”

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia reforma petrolera tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

De igual manera, dijo que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

El caso de Renee Nicole Good causó conmoción a nivel nacional; en las imágenes difundidas en redes sociales se ve el momento exacto en el que el agente dispara a quemarropa contra el cuerpo de la víctima.

Este no ha sido el único hecho de este tipo que se ha presentado últimamente, pues un venezolano también fue atacado por un agente del ICE, lo que provocó que, al igual que en el caso de Nicole, manifestantes decidieran salir a protestar en contra de las acciones del ICE.

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

El alcalde se pronunció en esta oportunidad afirmando que él había visto “una conducta de ICE que es repugnante e intolerable”; del mismo modo, afirmó que no puede "contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestro propio caos”.

x
ICE es una de las banderas de Trump. Foto: Composición SEMANA / Getty

El mandatario local aseveró que miles de personas habían salido a protestar pacíficamente, diciendo que a aquellos que habían decidido protestar así los aplaudía, aseverando que “quienes están mordiendo el anzuelo, no están ayudando, ni a los inmigrantes indocumentados de nuestra ciudad ni a quienes consideran este lugar su hogar”.

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a los ataques contra agentes del ICE, indicó que podía hacer un despliegue de tropas federales en Minnesota, si las autoridades locales no lograban contrarrestar la situación.

En fechas recientes se ha dejado en evidencia una nueva estrategia del ICE para poder adelantar operativos sin levantar sospecha; estos oficiales estarían dejando de utilizar su tradicional indumentaria con motivos militares y chalecos antibalas para usar ropa civil.

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

Lo anterior ha generado debate en torno a la legalidad y legitimidad dentro de un operativo oficial.

Más de Noticias Estados Unidos

La temporada de confinamiento durante la pandemia del covid-19 obligó a empresarios y trabajadores a volcarse hacia el mundo digital para mantener el desarrollo del aparato productivo.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales en Estados Unidos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Agentes enmascarados del ICE y manifestantes se enfrentan durante las protestas.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Un tramo de la Northwest 92nd Avenue fue renombrado por la ciudad de Doral, Florida, en honor a María Corina Machado, como gesto de respaldo a su lucha por la democracia en Venezuela.

La ciudad de Florida que convirtió una avenida en símbolo del respaldo internacional a María Corina Machado

Banderas de Colombia y Estados Unidos

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

El cambio anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional elimina la obligación de que trabajadores religiosos pasen un año fuera de EE. UU. antes de volver a solicitar la visa R-1.

Estados Unidos cambia las reglas migratorias para trabajadores religiosos y elimina una espera clave

Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

x

“No sé cómo sigue vivo”: secretario de Salud de EE. UU. critica la dieta de Trump y revela su consumo constante de comida rápida

Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

x

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Noticias Destacadas