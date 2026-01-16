Estados Unidos recientemente ha experimentado fuertes tensiones por los casos de violencia relacionados con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En medio de toda esta polémica, el alcalde de Minneapolis hace fuertes declaraciones refiriéndose a las protestas que han tenido lugar y a la conducta por parte del ICE.

El mandatario local ya se había pronunciado anteriormente tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un oficial del ICE que le disparó.

Tensiones por acciones violentas del ICE Foto: Getty Images

Él se refirió al caso, el mismo día que este sucedió, indicando que el ICE no estaba "aquí para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza“.

De igual manera, dijo que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

El caso de Renee Nicole Good causó conmoción a nivel nacional; en las imágenes difundidas en redes sociales se ve el momento exacto en el que el agente dispara a quemarropa contra el cuerpo de la víctima.

Este no ha sido el único hecho de este tipo que se ha presentado últimamente, pues un venezolano también fue atacado por un agente del ICE, lo que provocó que, al igual que en el caso de Nicole, manifestantes decidieran salir a protestar en contra de las acciones del ICE.

El alcalde se pronunció en esta oportunidad afirmando que él había visto “una conducta de ICE que es repugnante e intolerable”; del mismo modo, afirmó que no puede "contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestro propio caos”.

ICE es una de las banderas de Trump. Foto: Composición SEMANA / Getty

El mandatario local aseveró que miles de personas habían salido a protestar pacíficamente, diciendo que a aquellos que habían decidido protestar así los aplaudía, aseverando que “quienes están mordiendo el anzuelo, no están ayudando, ni a los inmigrantes indocumentados de nuestra ciudad ni a quienes consideran este lugar su hogar”.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en respuesta a los ataques contra agentes del ICE, indicó que podía hacer un despliegue de tropas federales en Minnesota, si las autoridades locales no lograban contrarrestar la situación.

En fechas recientes se ha dejado en evidencia una nueva estrategia del ICE para poder adelantar operativos sin levantar sospecha; estos oficiales estarían dejando de utilizar su tradicional indumentaria con motivos militares y chalecos antibalas para usar ropa civil.

Lo anterior ha generado debate en torno a la legalidad y legitimidad dentro de un operativo oficial.