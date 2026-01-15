Estados Unidos

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

En medio de las crecientes tensiones por los operativos del ICE en Estados Unidos, agentes se visten de civil para adelantar operativos sin ser vistos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

15 de enero de 2026, 4:50 p. m.
Estrategia del ICE
Estrategia del ICE Foto: Getty

En medio de las tensiones que siguen en aumento en Estados Unidos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), han protagonizado hechos de violencia que causan conmoción a nivel nacional.

Según lo mencionado por Univision, una cantidad importante de agentes del ICE arribaron a Illinois, quizá entre 200 y 300; sin embargo, se ha detectado ciertas particularidades que llaman la atención.

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Conforme a lo que se indica por parte de ciertos líderes de organizaciones proinmigrantes, oficiales del ICE no estarían haciendo uso de su clásica indumentaria, sino que estarían optando por utilizar ropa civil.

x
ICE bajo la mira Foto: Getty Images

Utilizando esta ropa pueden no levantar sospechas y adelantar operativos sin alarmar a los ciudadanos que se encuentran ilegalmente en el territorio norteamericano.

Noticias Estados Unidos

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

Noticias Estados Unidos

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Noticias Estados Unidos

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

Noticias Estados Unidos

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

Noticias Estados Unidos

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Noticias Estados Unidos

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Noticias Estados Unidos

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Mundo

María Corina Machado habla con Donald Trump en la Casa Blanca. Esto se sabe de la reunión

Los Agentes del ICE comúnmente utilizan ropa con estampados tipo militar y chaleco antibalas.

Este hallazgo, por parte de ciertos individuos, puede dejar en evidencia las nuevas estrategias que está implementando el ICE; sin embargo, también fomenta el debate, en cuanto a la legalidad y legitimidad de operativos realizados por agentes que no están plenamente identificados con EL uniforme.

El gobierno norteamericano en cabeza del presidente Donald Trump ha sido promotor de medidas migratorias fuertes.

Recientemente, un agente del ICE disparó contra una mujer causándole la muerte, esta fue el detonante para que un gran número de personas decidieran hacer manifestaciones en contra de los operativos realizados por el ICE.

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

La mujer asesinada en Minneapolis, identificada como Renee Nicole Good, de 37 años de edad, según el jefe de la policía, no era objetivo “de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”.

x
Trump y el ICE Foto: Composición SEMANA / Getty

El mismo día que ocurrió el incidente en Minneapolis, el presidente Donald Trump se pronunció diciendo que Renee Nicole Good “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia” y afirmó refiriéndose al agente “cuesta creer que esté vivo”.

Estas no son las únicas declaraciones del presidente que han estado bajo la mira, pues el mandatario afirmó justificando las acciones del ICE que:

“Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible Política de Fronteras Abiertas del soñoliento Joe Biden”.

Un agente del ICE hace poco también atacó a un venezolano en Minneapolis.

Agente del ICE le dispara a venezolano en Minnesota: segunda polémica en menos de dos semanas

Más de Noticias Estados Unidos

En Estados Unidos, se puede recibir ayudas de hasta US$12.300 para pagar las facturas de energía a través del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (Liheap)

Optimización de servicios públicos en Estados Unidos: gobernadora de Nueva York anuncia medidas para frenar el alza de precios

La brecha entre lo que los hogares pueden costear y lo que ofrecen los vendedores sigue ampliándose

Buenas noticias para dueños de vivienda en Florida: confirman rebajas en las pólizas de seguros

Trump amenaza con aplicar la Ley de Insurrección en Minnesota

Trump amenaza con enviar militares a Minnesota tras protestas por ICE

PDVSA, petróleo

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

x

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

x

Pilas: estos son los puntos en los que California implementará el uso de cámaras de control de velocidad

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., durante una reunión diplomática mientras crece el debate por Groenlandia.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

El presidente Donald Trump se dirige al Foro Empresarial Estadounidense de Miami, en el Centro Kaseya, el miércoles 5 de noviembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Claudia Sheinbaum, presidenta de México; y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

Estados Unidos mantiene la presión sobre México para permitir operaciones directas contra los cárteles: esto indica un informe reciente

El vehículo espacial Starliner de Boeing se prepara para acoplarse a la Estación Espacial Internacional el jueves 6 de junio de 2024, la primera ocasión que lo hace.

Regresaron con éxito: astronautas que habían tenido que salir de la Estación Espacial Internacional tras una evacuación médica

Noticias Destacadas