¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

En medio de las tensiones que siguen en aumento en Estados Unidos, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), han protagonizado hechos de violencia que causan conmoción a nivel nacional.

Según lo mencionado por Univision, una cantidad importante de agentes del ICE arribaron a Illinois, quizá entre 200 y 300; sin embargo, se ha detectado ciertas particularidades que llaman la atención.

Donald Trump no atacaría Irán: el gobierno de EE.UU. podría echarse para atrás en su deseo de intervenir al régimen

Conforme a lo que se indica por parte de ciertos líderes de organizaciones proinmigrantes, oficiales del ICE no estarían haciendo uso de su clásica indumentaria, sino que estarían optando por utilizar ropa civil.

ICE bajo la mira Foto: Getty Images

Utilizando esta ropa pueden no levantar sospechas y adelantar operativos sin alarmar a los ciudadanos que se encuentran ilegalmente en el territorio norteamericano.

Los Agentes del ICE comúnmente utilizan ropa con estampados tipo militar y chaleco antibalas.

Este hallazgo, por parte de ciertos individuos, puede dejar en evidencia las nuevas estrategias que está implementando el ICE; sin embargo, también fomenta el debate, en cuanto a la legalidad y legitimidad de operativos realizados por agentes que no están plenamente identificados con EL uniforme.

El gobierno norteamericano en cabeza del presidente Donald Trump ha sido promotor de medidas migratorias fuertes.

Recientemente, un agente del ICE disparó contra una mujer causándole la muerte, esta fue el detonante para que un gran número de personas decidieran hacer manifestaciones en contra de los operativos realizados por el ICE.

Tensión en Mineápolis: Agente del ICE dispara contra una mujer que intentó atropellar a sus compañeros. Trump se pronuncia

La mujer asesinada en Minneapolis, identificada como Renee Nicole Good, de 37 años de edad, según el jefe de la policía, no era objetivo “de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”.

Trump y el ICE Foto: Composición SEMANA / Getty

El mismo día que ocurrió el incidente en Minneapolis, el presidente Donald Trump se pronunció diciendo que Renee Nicole Good “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia” y afirmó refiriéndose al agente “cuesta creer que esté vivo”.

Estas no son las únicas declaraciones del presidente que han estado bajo la mira, pues el mandatario afirmó justificando las acciones del ICE que:

“Lo único que quieren los patriotas de ICE es expulsarlos de su vecindario y enviarlos de vuelta a las prisiones e instituciones mentales de donde vinieron, la mayoría en países extranjeros que entraron ilegalmente a Estados Unidos a través de la horrible Política de Fronteras Abiertas del soñoliento Joe Biden”.

Un agente del ICE hace poco también atacó a un venezolano en Minneapolis.