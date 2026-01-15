El 28 de diciembre del 2025, a raíz de un colapso económico acelerado, personas decidieron salir a manifestar en Irán, lo que ha ocasionado fuertes represiones por parte del régimen que está a la cabeza del ayatolá Alí Jamenei.

Irán cerró su espacio aéreo y pasó a un estado de máxima alerta

Las protestas se han extendido ampliamente por todo el territorio nacional, y por consiguiente la represión ha sido cada vez mayor. Donald Trump había afirmado que podría tomar “acciones muy fuertes” contra Irán si se decidía empezar a ejecutar manifestantes.

Trump mencionó a la prensa: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, se han detenido, se están deteniendo. Y no hay ningún plan de ejecuciones, ni una ejecución, ni una ejecución, así que me lo han dicho de buena fuente”.

Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre. Foto: AFP

Además, el presidente de los Estados Unidos citó a través de Truth Social un apartado del medio de comunicación Fox News, en el que señala: “El manifestante iraní ya no será condenado a muerte tras las advertencias del presidente Trump. Lo mismo ocurre con otros”; además dice “¡Buenas noticias! ¡Ojalá Continúen!“.

Es probable que, con la información “de buena fuente” que le llegó al mandatario estadounidense, este decida prescindir de alguna intervención al territorio de Irán. Cabe resaltar que no ha habido hasta el momento declaraciones oficiales de un posible desistimiento por parte de los Estados Unidos de realizar alguna operación en Teherán.

De acuerdo con información de NBC, distintos funcionarios israelíes y también de países árabes habían mencionado a los Estados Unidos que el régimen iraní no está tan débil como para pretender que un ataque lo derrocara.

Cuando a Donald Trump se le preguntó acerca de si estaba ya descartada alguna acción militar, respondió: “Vamos a observar cómo sigue el proceso, pero recibimos una muy buena declaración de personas que están al tanto de lo que está sucediendo”.

The New York Times afirma que esto podría interpretarse como un retroceso en alguna acción militar de Estados Unidos a Irán; sin embargo, el medio de comunicación hace la salvedad de que anteriormente Donald Trump, en el ataque que perpetró a instalaciones nucleares de Irán, había emitido un comunicado de una decisión en las próximas dos semanas, cuando ya la decisión estaba prácticamente tomada, lo que sin duda despierta incertidumbre en este caso.

Donald Trump ya intervino en Venezuela. Foto: AP

Esto se da tras las tensiones diplomáticas que Estados Unidos ha tenido últimamente. La captura del dictador Nicolás Maduro en medio de una operación adelantada por fuerzas militares norteamericanas ha generado debate a nivel mundial en torno a una posible violación a la soberanía del territorio venezolano.

El tema de Groenlandia también llama la atención, pues Trump afirma que debe hacer parte de los Estados Unidos, aseverando que este territorio es “vital” para el proyecto de la Cúpula Dorada.