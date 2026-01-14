Irán cerró su espacio aéreo y pasó a un estado de máxima alerta

Irán emitió un NOTAM (Aviso a los aviadores) a última hora del miércoles por la noche, cerrando su espacio aéreo a todos los vuelos, mientras que funcionarios militares occidentales dicen que la acción militar estadounidense en el país es “inminente”.

Los sitios web de seguimiento de vuelos mostraron que el espacio aéreo sobre Irán e Irak se vaciaba rápidamente antes de la emisión del NOTAM. El aviso tiene una validez de poco más de dos horas, según Flightradar24.

“Todo apunta a que un ataque estadounidense es inminente, pero así es también como se comporta esta administración para mantener a todos alerta. La imprevisibilidad es parte de la estrategia”, dijo a Reuters un funcionario militar occidental.

Irán ha emitido un NOTAM, cerrando la totalidad del espacio aéreo del país a todos los vuelos comerciales, además de los vuelos internacionales que tengan permiso previo de la Organización de Aviación Civil de Irán. Foto: X/@AlertaNews24

Un comunicado dirigido a las misiones aéreas informó de que el espacio aéreo de Teherán continuaría clausurado hasta el 15 de enero. Durante ese periodo, solo se autorizarán vuelos civiles internacionales que cuenten con el visto bueno de la Autoridad de Aviación Civil.

Según el aviso, la medida afecta a las aeronaves que ingresan o salen de Irán, mientras que el resto de las operaciones aéreas permanecen totalmente paralizadas, según reportó Anadolu.

Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

La decisión se adopta en un contexto de intensificación de las tensiones tanto a nivel regional como interno, marcado por manifestaciones contra el Gobierno en Irán y por una atención cada vez mayor de la comunidad internacional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que su gobierno tiene el control total de la situación en el país, en momentos en que las autoridades llevan a cabo la represión más severa de protestas en años.

Espacio aéreo de Irán Foto: X/@flightradar24

“Tras tres días de operación terrorista, ahora hay calma. Tenemos el control total”, dijo Araghchi al programa “Special Report” de la cadena estadounidense Fox News.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con ordenar una operación militar en la República Islámica para atajar la represión del movimiento de protestas en el país de 86 millones de habitantes.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes y detuvieron a más de 10.000 personas. Con todo, advirtió que el balance real probablemente sea mucho mayor.

De acuerdo con medios internacionales, operativos casa por casa buscan decomisar equipos satelitales que el régimen no controla. Foto: Anadolu via Getty Images

El comandante de los Guardianes de la Revolución, Mohammad Pakpour, aseguró que sus fuerzas están preparados “para responder con firmeza al error de juicio del enemigo” y acusó a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.