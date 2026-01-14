Trump asegura que la “matanza” en Irán ha cesado y que no hay planes de ejecuciones, pese a denuncias de miles de muertos

Tras varios días de represión en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la matanza de ciudadanos había “cesado”. Según sus declaraciones, le habían notificado “de buena fuente” que “la matanza en Irán está cesando, ha cesado”.

“Y no hay planes de ejecuciones” de detenidos, añadió el mandatario en medio de una rueda de prensa que otorgó este miércoles, 14 de enero, desde la Casa Blanca. Los últimos días había sostenido, en varias oportunidades, que su país tomaría represalias en caso de que Irán asesinara a los manifestantes que se han tomado las calles.

.@POTUS: "We were told that the killing in Iran is stopping... and there's no plans for executions — an execution or executions. I've been told that on good authority. We'll find out about it." pic.twitter.com/jhv1Mg31Kr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026

Desde finales de diciembre del año pasado, millones de iraníes se han pronunciado en contra del actual régimen de la nación asiática. Lo que empezó como una protesta motivada por una crisis económica sin precedentes, se ha convertido en una importante represión en contra de la población. Grupos de defensa de derechos humanos han denunciado que han muerto más de mil personas.

Ante la situación, Trump amenazó con que intervendría y mantendría una mano dura si el gobierno de Irán se levantaba en contra del pueblo.

Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes en la represión de las protestas, informó este mismo miércoles la ONG Iran Human Rights (IHR), una organización con sede en Noruega que reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Millones de personas protestan en contra del régimen. Foto: Anadolu via Getty Images

La organización explicó que este aumento en el balance se debe a nuevas informaciones de los ministerios de Salud y de Educación de Irán y que la mayoría de las muertes, cerca de 3.379, se produjeron durante el momento álgido de las protestas, entre el 8 y el 12 de enero.

Además, las ONG encargadas de hacer el seguimiento a las manifestaciones han reportado más de 10.000 personas detenidas desde el inicio de las protestas sociales.

EE. UU. amenazó con tomar represalias contra Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el comandante de los Guardianes de la Revolución de Irán, Mohammad Pakpour, declaró que su país está preparado para responder “con firmeza” a Estados Unidos e Israel, y acusó a los dirigentes de esos países de estar detrás de las protestas que sacuden la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución están “en el punto máximo de preparación para responder con firmeza al error de juicio del enemigo”, declaró el comandante Pakpour en un comunicado citado en televisión, en el que también acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser los “asesinos de la juventud de Irán”.

Con información de AFP.