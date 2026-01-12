Mundo

“Salga de Irán ahora”: Embajada virtual de Estados Unidos en Irán lanza alerta máxima a sus ciudadanos tras protestas

El aumento de manifestaciones en varias ciudades de Irán encendió las alertas del Gobierno estadounidense.

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Washington advirtió sobre un escenario de inseguridad creciente para sus ciudadanos dentro del territorio iraní.
Foto: MAHSA / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP / X - @AlertaNews24

La situación de orden público en Irán atraviesa uno de sus momentos más delicados, pues en medio de manifestaciones que se han extendido por distintas ciudades y que muestran señales de agravarse, el Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia directa y sin rodeos a sus ciudadanos que permanecen en ese país; abandonar el territorio lo antes posible.

El mensaje, difundido por la Embajada Virtual de EE. UU. en Irán, refleja un escenario marcado por restricciones, interrupciones y riesgos crecientes para la seguridad personal.

“Las protestas en todo Irán se están intensificando y pueden volverse violentas, lo que resultará en arrestos y heridos”, señala el comunicado.

Protestas en aumento, bloqueos y un país cada vez más aislado

Según la alerta oficial, las concentraciones ciudadanas registradas en diferentes puntos de Irán están escalando rápidamente y podrían derivar en episodios violentos.

Este contexto ha llevado a un endurecimiento de los controles, con presencia reforzada de fuerzas de seguridad, cierres de vías principales y serias afectaciones al transporte urbano e interurbano.

“Los ciudadanos estadounidenses deben esperar interrupciones continuas de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía”, se puede leer en el comunicado.

A este panorama se suma un aislamiento progresivo, de acuerdo con el comunicado, las autoridades iraníes han limitado el acceso a los servicios de comunicación, afectando tanto la telefonía como la conexión a internet, lo que dificulta el contacto con el exterior y el acceso a información en tiempo real.

La advertencia fue clara: no retrasar la salida ante el deterioro de la situación.
Foto: X - @AlertaNews24

“Las aerolíneas continúan limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido el servicio hasta el viernes 16 de enero”, advierte la Embajada virtual de Estados Unidos.

Frente a este escenario, el Gobierno estadounidense advierte que las interrupciones digitales podrían continuar y recomienda tener planes alternativos para comunicarse. También sugiere evaluar rutas terrestres hacia países vecinos, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

“Estamos jodidos”: Donald Trump estalló con un mensaje que sacude a EE. UU. ante un posible fallo de la Corte Suprema

Recomendaciones clave y advertencias para quienes permanecen en Irán

El llamado de Washington es claro, no esperar asistencia oficial para salir del país.

“Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de los EE. UU.”, es la primera acción a tomar, según el comunicado.

Asimismo, para quienes no logren desplazarse de inmediato, la sugerencia es permanecer en espacios seguros, contar con provisiones básicas y reducir al mínimo la exposición en espacios públicos.

El mensaje también insiste en evitar cualquier tipo de manifestación, mantener un bajo perfil y seguir de cerca la información que circula en medios locales, ya que la situación puede cambiar de un momento a otro.

El llamado incluyó prepararse con suministros básicos y limitar los desplazamientos.
Foto: Anadolu via AFP

También advirtieron en que: “Mantenga su teléfono cargado y mantenga comunicación con familiares y amigos para informarles sobre su estado”.

Un punto especialmente sensible es el de los ciudadanos con doble nacionalidad. En estos casos, se recuerda que Irán no reconoce esa condición y que quienes tengan ciudadanía iraní y estadounidense serán tratados únicamente como nacionales iraníes.

Además, se advierte que portar documentos de EE. UU. o mostrar vínculos con ese país puede aumentar el riesgo de interrogatorios o detenciones.

