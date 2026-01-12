“Estamos jodidos”: Donald Trump estalló con un mensaje que sacude a EE. UU. ante un posible fallo de la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una de sus advertencias más contundentes sobre el futuro económico del país, al asegurar que la nación enfrentaría un escenario crítico si la Corte Suprema declara ilegales algunos de los aranceles impuestos durante su gobierno.

El mensaje, difundido a través de su red Truth Social, reavivó la tensión política y jurídica en torno a una de las principales apuestas económicas de su administración.

Una advertencia directa desde Truth Social

Trump afirmó que un fallo adverso del máximo tribunal obligaría a Estados Unidos a devolver sumas colosales de dinero, lo que, según él, pondría en jaque la estabilidad financiera del país. En su publicación, el mandatario sostuvo que no se trata solo de reembolsos inmediatos, sino de un impacto mucho más amplio.

“Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares”, señaló en la primera parte.

El costo oculto de las inversiones y compensaciones

El mandatario insistió en que el impacto económico no se limitaría a la devolución de aranceles, sino que incluiría reclamaciones adicionales por parte de países y empresas que ajustaron sus estrategias productivas para esquivar esos gravámenes.

“Y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles”, señaló.

Trump volvió a subrayar el alcance del problema con un mensaje aún más alarmante:

“Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país”, apuntó.

“Un asunto de seguridad nacional”, según Trump

En su mensaje, el presidente enmarcó el debate arancelario como una cuestión de seguridad nacional y cerró su intervención con una frase que rápidamente se viralizó.

“Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja. Puede que no sea posible, pero si lo fuera, serían cantidades tan grandes que tomaría muchos años determinar de qué cifra estamos hablando, e incluso a quién, cuándo y dónde pagar”, comentó el presidente.

Por último, Trump sentenció que: “En otras palabras, si la Corte Suprema falla en contra de los Estados Unidos de América en esta bonanza de seguridad nacional, ¡Estamos jodidos!“.

La Corte Suprema y un fallo que podría marcar un precedente

La Corte Suprema tiene previsto emitir opiniones este miércoles, y el caso de los aranceles (debatido en noviembre) podría figurar entre las decisiones anunciadas.

Durante las audiencias orales, varios magistrados expresaron escepticismo sobre el uso de poderes de emergencia por parte de Trump para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales del país, así como gravámenes específicos a México, Canadá y China por su presunta implicación en el tráfico de drogas.

Dudas sobre la legalidad de los poderes de emergencia

Tanto jueces conservadores como progresistas cuestionaron si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), invocada por Trump, le otorga realmente la autoridad para imponer este tipo de aranceles de forma tan amplia.

La eventual decisión del tribunal, no obstante, no afectaría a los aranceles sectoriales establecidos de manera separada, como los aplicados al acero, el aluminio y los automóviles.

Un legado económico bajo escrutinio

Durante su mandato, Trump elevó la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos a su nivel más alto desde la década de 1930. Desde entonces, ha advertido de manera reiterada sobre una posible catástrofe económica si estas medidas son anuladas.

El fallo de la Corte Suprema podría definir no solo el futuro de esa política comercial, sino también el alcance de los poderes presidenciales en materia económica.

