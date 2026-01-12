Claudia Sheinbaum dijo que mantuvo “una muy buena conversación” con Donald Trump tras las advertencias de los últimos días

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes 12 de enero sostuvo una conversación por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual calificó como “muy buena”.

El diálogo entre ambos mandatarios se dio después de la última polémica suscitada por la sugerencia del jefe de la Casa Blanca de atacar por tierra territorio mexicano para luchar contra los cárteles.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respecto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, explicó la mandataria mexicana.

Sheinbaum estuvo acompañada de los ministros de Asuntos Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y de Seguridad, Omar García Harfuch, así como del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, según la imagen que ilustra el mensaje de la presidenta en redes sociales.

“La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, indicó, horas después de que el ministro De la Fuente pidiera al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respeto para la soberanía y la integridad territorial de México, en respuesta a las palabras de Trump.

Sheinbaum ahondó en esta cuestión en su rueda de prensa de este lunes, en la que reveló que Trump se mostró “receptivo” a las explicaciones del Gobierno mexicano y volvió a proponer la participación de las fuerzas estadounidenses.

“Él, en general, insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos. Siempre decimos que no es necesario. Somos muy claros en la defensa de la territorialidad y de que además hay colaboración que está funcionando”, detalló.

Sheinbaum apuntó que la idea de conversar con Trump estuvo motivada por las varias veces que, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, él se ha mostrado interesado en participar “en la seguridad de México”. Hasta tres veces el presidente se ha manifestado en ese sentido.

“En estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo en vez de solamente a través de los medios o de una comunicación pública. Es mejor hablar por teléfono”, dijo Sheinbaum, quien se desmarcó de la retórica que Washington utilizaría para justificar una posible intervención en otro país.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo. El terrorismo tiene que ver directamente con acciones contra el gobierno (…) Tampoco estamos de acuerdo con que Estados Unidos lo llame terrorismo e implique una intervención en nuestro país”, subrayó la mandataria.

En una entrevista concedida la semana pasada a la cadena Fox News, Trump aseguró que ahora era el momento de “actuar contra los cárteles en tierra”, organizaciones criminales, dijo, que “dirigen México”. Unas declaraciones en línea con las amenazas que lanzó a varios países de la región sobre correr la misma suerte que Nicolás Maduro, capturado días antes.