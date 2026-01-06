Efecto dominó: los 5 países en la mira de Trump tras la caída de Maduro

La operación estadounidense que culminó en la captura de Nicolás Maduro se ha consolidado como el eje de la agenda global, generando una ola de incertidumbre sobre el próximo movimiento de Washington.

Tras los sucesos del 3 de enero, la comunidad internacional se divide: mientras unos celebran el fin del régimen, diversos analistas advierten que la acción podría constituir una violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Una cita secreta, a la que no pudo ir María Corina Machado, habría originado la molestia de Donald Trump

En este clima de tensión, Estados Unidos ha intensificado sus advertencias, señalando que otras naciones bajo sospecha de actividades ilícitas permanecen bajo el escrutinio directo de su administración.

Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro Foto: Fotomontaje Redes sociales/ AFP

Países en la mira de Estados Unidos

Colombia

A pocas horas de haber ocurrido el ataque en Venezuela, Donald Trump aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, debería “cuidarse el trasero”, infiriendo que él sería el siguiente en la lista de Washington después de Maduro.

Colombia denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la operación militar estadounidense para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro, extraído del país y trasladado a Nueva York junto a su esposa, y la comparó a “los peores momentos de injerencias” en la región, de acuerdo con AFP.

México

De acuerdo con reportes de la BBC, la tensión diplomática entre Estados Unidos y México ha escalado ante la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado un rechazo rotundo a cualquier tipo de intervención militar de Estados Unidos en suelo mexicano.

Donald Trump había advertido a la industria petrolera, antes de tumbar a Nicolás Maduro: “Estén listos”

Esta declaración surge como respuesta directa a las constantes críticas de Donald Trump, quien sostiene que el gobierno de México ha sido ineficiente en contener el tráfico de estupefacientes y la migración irregular.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia de México Foto: AFP

Cuba

Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación, lo que pone en tela de juicio la relación de la nación cubana con Estados Unidos.

Groenlandia - Dinamarca

El presidente, Donald Trump, insistió el domingo en que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos, pese a los llamados de autoridades de esa isla y de Dinamarca para que Washington respete su integridad territorial.

La intervención militar estadounidense en Venezuela avivó los temores por Greonlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, ante la insistencia de Trump en tomar posesión de la isla de ubicación estratégica en el Ártico.

Trump se refirió de Groenlandia acompañado de Marco Rubio y Pete Hegseth Foto: Creación Semana / GETTY

Irán

Las protestas en Irán fueron desatadas por una crisis de costo de vida que generó una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán. Al menos 12 personas han muerto, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en cifras oficiales.

El presidente Donald Trump advirtió a Irán que será “golpeado muy fuerte” por Estados Unidos si llega a haber más manifestantes muertos en las protestas que sacuden al país.

“He propuesto enviar tropas”: Donald Trump habló sobre México y Claudia Sheinbaum le respondió en vivo

“Los estamos observando de cerca. Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, creo que serán golpeados muy duro por Estados Unidos”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One.

Con información de AFP.