Mundo

“He propuesto enviar tropas”: Donald Trump habló sobre México y Claudia Sheinbaum le respondió en vivo

Trump advirtió que “habrá que hacer algo con respecto a México”.

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 3:18 p. m.
Donald Trump y Claudia Sheinbaum
Donald Trump y Claudia Sheinbaum Foto: AP

En medio de las tensiones en América Latina tras la operación del Ejército de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump habló sobre México y llamó la atención de la comunidad internacional.

“México tiene que ponerse las pilas porque [las drogas] están llegando a México, y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente… los cárteles controlan México”, dijo a bordo del Air Force One.

Más temprano, durante una entrevista telefónica con Fox News, Trump advirtió que “habrá que hacer algo con respecto a México”, afirmando que le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si quiere la “ayuda” del ejército estadounidense para erradicar los cárteles de la droga.

“El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”, afirmó Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que América “no pertenece a una doctrina ni a una potencia” tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza al dictador Nicolás Maduro y a su esposa.

La declaración de la mandataria ocurre luego de que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

Nicolás Maduro es trasladado al Tribunal Federal de Nueva York: las imágenes del derrocado dictador y su esposa

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

“Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países (…) la soberanía y los principios de los pueblos no son negociables”, ha subrayado en su comparecencia diaria ante la prensa, en la que ha añadido que cada país “tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social” sin recibir “presiones externas”.

Trump estaría planeando enviar tropas a México para combatir el narcotráfico
Trump estaría planeando enviar tropas a México para combatir el narcotráfico Foto: Getty Images

Tras la detención del líder venezolano, Trump aseveró ante la prensa que “la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho”.

“Ahora la llaman el documento Donroe”, agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. “El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo”, afirmó.

La presidenta mexicana se refirió a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen
La presidenta mexicana se refirió a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen Foto: GETTY

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

