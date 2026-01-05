Mundo

Xi Jinping envió un mensaje entre líneas tras la captura de Maduro e hizo un llamado a la comunidad internacional

China envió un mensaje contundente a Estados Unidos tras la operación del Ejército norteamericano en Caracas.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

5 de enero de 2026, 2:18 p. m.
Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump
Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

El presidente de China, Xi Jinping, que raras veces se pronuncia de manera directa sobre un Estado o un conflicto específico en el mundo, lanzó una serie de mensajes que llamaron la atención tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

En su primera intervención pública después de que Estados Unidos extrajera de Caracas al líder chavista y a su esposa para ser trasladados a Nueva York, el presidente chino lanzó una crítica al gobierno norteamericano, en especial a su presidente, Donald Trump.

“Las prácticas de unilateralismo y de intimidación hegemónica están afectando gravemente al orden internacional”, dijo el mandatario chino en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 13 de septiembre de 2023.
Xi Jinping, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 13 de septiembre de 2023. Foto: via REUTERS

Si bien Xi no ha hecho alusión directa ni a Estados Unidos ni a su mandatario, sus declaraciones han permitido vislumbrar la posición de China frente a lo que el líder asiático describe como una realidad global en constante transformación.

“Todos los países deben respetar el derecho de otros pueblos a elegir de manera independiente su propio camino de desarrollo, y acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Xi, según recoge XinHua, tras un encuentro con el ministro de Irlanda, Michael Martin.

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

El máximo dirigente de China subrayó que su nación e Irlanda “apoyan el multilateralismo y abogan por la equidad y la justicia internacionales”.

Asimismo, ambas partes manifestaron la necesidad de “reforzar la coordinación y la cooperación en los asuntos internacionales, salvaguardar conjuntamente la autoridad de las Naciones Unidas y promover que el sistema de gobernanza global avance hacia una dirección más justa y razonable”, de acuerdo con la interpretación ofrecida por Pekín.

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

El Gobierno de China dijo que “ningún país” debería actuar “como el policía mundial” o “autoproclamarse juez internacional”, en una nueva crítica al ataque lanzado el sábado por Estados Unidos contra Venezuela y la “captura” del dictador del país sudamericano, Nicolás Maduro.

“No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional”, aseveró el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, quien ha subrayado que “la soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional”.

Así, hizo hincapié en que “China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros”, unas declaraciones concedidas durante una reunión con su homólogo de Pakistán, Muhammad Ishaq Dar, según ha informado el portavoz de la cartera de Exteriores china, Lin Jian.

Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump
Xi Jinping, Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: AP

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y su esposa, la inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa, el cese de los intentos de subvertir el régimen venezolano y resolver la cuestión mediante el diálogo y la negociación”, agregó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino más temprano.

*Con información de Europa Press.

