MUNDO

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: Así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

Reuters aseguró que la CIA contó con ayuda de militares venezolanos para capturar a Maduro.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 9:39 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU. Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump dijo este sábado, 3 de enero, que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela a Nicolás Maduro después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, aseguró Trump en su red Truth Social.

La acción fue una sorpresa, pero según le contaron a Reuters, fuentes familiarizadas con el asunto, la planificación de una de las operaciones estadounidenses más complejas de los últimos tiempos se venía preparando desde hacía meses e incluía ensayos detallados.

Explosiones en Caracas
Explosiones en Caracas Foto: AP

Las tropas de élite estadounidenses, incluida la Fuerza Delta del Ejército, crearon una réplica exacta de la casa segura de Maduro y practicaron cómo ingresarían a la residencia fuertemente fortificada, dijeron las fuentes a Reuters.

Desde el mes de agosto, la CIA desplegó discretamente un reducido grupo de agentes sobre el terreno, que logró recopilar datos clave sobre la rutina y los hábitos cotidianos de Maduro, lo que, de acuerdo con una fuente conocedora del tema, facilitó notablemente su detención. A

Asimismo, otras dos fuentes indicaron a Reuters que el organismo de inteligencia contaba con un colaborador cercano al mandatario, encargado de vigilar de forma constante sus desplazamientos y listo para proporcionar su localización precisa conforme avanzaba la operación.

Fuentes citadas por Reuters señalaron que el Pentágono habría desplegado de forma discreta recursos en la zona con el fin de abastecer a aviones de reabastecimiento en vuelo, drones y aparatos especializados en tareas de guerra electrónica.

Nicolás Maduro es capturado
Nicolás Maduro es capturado Foto: Truth/Donald Trump

Por su parte, responsables del Gobierno estadounidense indicaron que los bombardeos aéreos impactaron contra infraestructuras de carácter militar.

Asimismo, fotografías obtenidas por Reuters en la base aérea de La Carlota, en Caracas, evidenciaron vehículos militares completamente destruidos, pertenecientes a una unidad de defensa antiaérea venezolana.

En desarrollo...

