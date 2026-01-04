Confirman la muerte de 32 cubanos en medio de la operación de EE. UU. que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Un total 32 de ciudadanos cubanos murieron durante la operación militar adelantada por las fuerzas estadounidenses, que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, informó el domingo el gobierno de la isla.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, informó el gobierno en un comunicado a la opinión pública.

Al menos 40 muertos habría dejado ataque de EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: víctimas serían civiles y militares

De acuerdo con la presidencia de Cuba, las 32 personas ya fueron identificadas, por lo que las calificó como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”.

“Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados”, señaló el Gobierno de la isla, al tiempo que anunció que presidente Miguel Díaz-Canel envió sus condolencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también confirmó que “muchos cubanos” perdieron la vida en medio de la operación militar, y aseguró que se trataba de personas a cargo del equipo de seguridad.

El presidente Donald Trump despega a bordo del Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Foto: AP

“Saben, muchos cubanos murieron ayer (sábado)”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, al indicar que “desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”.

En sus declaraciones, Trump también sostuvo que Cuba “está a punto de caer”, al estimar que a la isla le será muy difícil mantenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró el mandatario estadounidense.

Donald Trump desde el Air Force One dice que “Cuba está a punto de caer” y habla de Delcy Rodríguez

Los dos países latinoamericanos son aliados cercanos y juntos han soportado las sanciones económicas que les ha impuesto Washington. Por décadas, Cuba ha dependido en gran medida de Caracas para recibir apoyo económico y combustible.

En una entrevista con The New York Post, que concedió Trump después de la rueda de prensa en la que habló sobre la operación militar, dijo: “Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?”.

Y añadió: “Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Eso no fue una buena decisión”. El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el número de muertos

Vista de Caracas desde el barrio de San Agustín, un día después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado en un ataque estadounidense. Foto: AFP

“Cuba siempre fue muy dependiente de Venezuela. De ahí obtenían su dinero, y protegían a Venezuela, pero eso no les salió muy bien en este caso”, añadió Trump al Post.

Antes del ataque durante la madrugada del sábado, y mientras Washington acumulaba fuerzas en el Caribe, medios estadounidenses habían reportado que Maduro dependía de asesores y guardaespaldas cubanos.

Ni Venezuela ni Estados Unidos han divulgado un balance de víctimas del ataque, aunque Trump dijo que no hubo estadounidenses muertos.

*Con información de AFP