MUNDO

Donald Trump desde el Air Force One lanza fulminante sentencia sobre Cuba y revela datos de Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos regresa este domingo en la noche a Washington. En sus declaraciones en el vuelo, también se despachó contra Gustavo Petro.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 1:51 a. m.
Donald Trump asegura que "Cuba está a punto de caer". Revela datos de Delcy Rodríguez.
Donald Trump asegura que "Cuba está a punto de caer". Revela datos de Delcy Rodríguez. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo reveladoras declaraciones en su viaje de regreso a Washington, tras la frenética jornada de fin de semana luego de la captura de Nicolás Maduro.

“Estamos a cargo”, dijo cuando le preguntaron por el actual gobierno en Venezuela. “Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando, porque les daré una respuesta muy controvertida”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le preguntaron si había conversado con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Al pedirle que aclarara qué quería decir, Trump respondió: “Significa que nosotros estamos a cargo”.

En desarrollo...

*Con información de AFP

Noticias Destacadas