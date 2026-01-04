MUNDO

Trump sobre Petro: “No lo estará haciendo por mucho más tiempo”. Dice que una operación militar en Colombia “suena bien para mí”

El presidente norteamericano habla desde el Air Force One y asegura que “Colombia está gobernada por un enfermo”.

Cristina Castro

5 de enero de 2026, 1:03 a. m.
Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump Foto: PRESIDENCIA, AP

La captura de Nicolás Maduro comienza a producir enormes impactos sobre Colombia y, especialmente, sobre el presidente Gustavo Petro. El primer mandatario ha trinado de manera incesante desde la madrugada del sábado, 3 de enero, cuando comenzaron a conocerse los bombardeos sobre Caracas y luego de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa en un vuelo con rumbo a Nueva York.

Por segunda vez, tras ese histórico hecho, el presidente Donald Trump menciona al dirigente colombiano. La primera vez fue en la rueda de prensa que realizó en su casa, en Mar-a-Lago. “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”, dijo.

Cae Nicolás Maduro: Donald Trump asegura que va a “gobernar (Venezuela) hasta una transición segura”. Y advierte a Gustavo Petro

Y luego agregó: “Él tiene que mirarse y debe cuidar su trasero (He must watch his ass)“.

Ahora, el presidente norteamericano vuelve a despacharse contra el colombiano. Lo hizo a bordo del Air Force One en el vuelo de regreso a Washington. “Colombia está gobernada por un hombre enfermo ... No lo estará haciendo por mucho más tiempo”.

Cuando le preguntan si ha evaluado desplegar una operación militar en Colombia, el presidente norteamericano apenas contesta: “Suena bien para mí”.

Minutos antes de esa declaración, Gustavo Petro había enviado varios trinos desafiantes.

“Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, escribió en X. En su publicación aseguró que la operación es contraria al derecho internacional y comparó la detención de Maduro con un secuestro, la misma palabra que utilizó este domingo Vladimir Padrino.

“Lo hecho por Donald Trump es aberrante... han orinado sangrientamente sobre la soberanía”: Gustavo Petro por captura de Nicolás Maduro

En esa misma publicación, el mandatario también invitó al pueblo venezolano a salir a las calles a protestar contra la intervención de Trump en la región.

“Independientemente de su composición política debe unirse para salir. Por fin manifestaciones de toda Venezuela unida por la soberanía y la independencia y la paz. No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar“, dijo.

Donald Trump advirtió al presidente Gustavo Petro: "He must watch his ass (Debe cuidar su trasero)" Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En otro trino, publicado apenas un tiempo después, Petro se despacha contra el mandatario norteamericano. “Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la Paz del pueblo de Colombia”.

Un día antes, apenas unas horas después de la captura de Nicolás Maduro, Petro también había trinado: “No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme, como otros”.

