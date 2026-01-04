Política

“Lo hecho por Donald Trump es aberrante... han orinado sangrientamente sobre la soberanía”: Gustavo Petro por captura de Nicolás Maduro

El presidente norteamericano dijo en la rueda de prensa del sábado que el líder de la Casa de Nariño debía “cuidar su trasero”. El mandatario colombiano le pide al pueblo venezolano salir a las calles.

Cristina Castro

4 de enero de 2026, 11:29 p. m.
"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo Petro.
El presidente Gustavo Petro eleva el tono tras la captura por parte de agentes norteamericanos de Nicolás Maduro. En un trino, publicado el domingo en la tarde, rechaza la operación y asegura que “sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro”.

“Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, agregó.

“Yo no reconocí nunca el último gobierno de Nicolás Maduro, porque las elecciones de abril no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EE. UU. Por eso no reconocí el gobierno que se declaró electo”, aclara Trump antes de irse lanza en ristre contra el primer mandatario norteamericano.

El presidente utiliza la narrativa de siempre. Llama imperialista al gobierno de Estados Unidos y lo acusa de querer regresar “a Venezuela, después de la lucha de Bolívar, a convertirla en una colonia”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos.
Y, en ese contexto, le hace al pueblo venezolano un llamado: “independientemente de su composición política debe unirse para salir a las calles. Por fin manifestaciones de toda Venezuela unida por la soberanía y la independencia y la paz. No vale el cansancio y la desilusión, los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar".

Donald Trump envía seria advertencia a Gustavo Petro, tras caída de Nicolás Maduro: “Debe cuidar su trasero”

Petro ha trinado con insistencia en estos dos días. En la madrugada del sábado, 3 de enero, el mandatario reportó casi que el minuto a minuto de lo que se vivía en Venezuela. Y, desde el primer momento, ha rechazado la intervención militar en Caracas.

Para Donald Trump, el primer mandatario colombiano no ha sido invisible en estos dos días. De hecho, en su rueda de prensa de este sábado, en Mar-a- Lago, cuando le preguntaron por él aseguró: “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos... Él tiene que mirarse y debe cuidar su trasero (He must watch his ass)“.

El presidente colombiano ha dicho que las amenazas de Trump lo tienen sin cuidado. “No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme, como otros”, dijo tras la captura de Maduro, cuando algunos de sus opositores comenzaron a decirle que él podía ser el siguiente.

El primer mandatario ha sido objeto de duras sanciones por parte de la Casa Blanca. Tras su arremetida en Nueva York contra Trump y su invitación a los soldados norteamericanos a no obedecerlo, el Departamento de Estado le notificó la cancelación de su visa. Y, semanas más tarde, fue incluido en la lista OFAC, más conocida como la lista Clinton.

“La captura de Maduro va a contribuir a que no tengamos a la dictadura conspirando para dejar al petrismo en el poder”: Iván Duque

Trump, además, ha dejado claro que no descarta realizar acciones en Colombia y lo ha mencionado. Recientemente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando contestó una pregunta de Juan Esteban Silva, el corresponsal de W Radio en Washington, dijo: “Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente".

