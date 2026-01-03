Mundo

Al menos 40 muertos habría dejado ataque de EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: víctimas serían civiles y militares

Las autoridades no han entregado detalles concretos sobre el número de víctimas fatales por la operación norteamericana.

Danna Valeria Figueroa Rueda

4 de enero de 2026, 1:17 a. m.
Esto lo informó una fuente anónima a The New York Times.
Esto lo informó una fuente anónima a The New York Times. Foto: Redes sociales: Datos Elecciones/Montaje:SEMANA

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, en medio de una operación para capturar a líder del régimen Nicolás Maduro.

Aunque las autoridades venezolanas no han emitido ningún pronunciamiento sobre el número exacto de personas muertas o heridas, una fuente consultada por The New York Times entregó una cifra.

El ataque, de acuerdo con la versión que entregó un funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro a The New York Times, habría dejado unas 40 personas muertas, entre los que se encontrarían civiles y militares.

En desarrollo...

