Mundo

CBS News reporta que el número de víctimas mortales en las protestas de Irán supera las 12.000

Estimaciones extremas sugieren que el total podría escalar hasta las 20.000 víctimas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 8:41 p. m.
Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre.
Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre. Foto: AFP

El régimen iraní se enfrenta a acusaciones de haber perpetrado, lo que activistas y observadores internacionales califican como la “mayor matanza en la historia contemporánea de la República Islámica”.

Según reportes filtrados y datos obtenidos por CBS News e Irán Internacional, la cifra de fallecidos tras el estallido social de enero de 2026 podría superar las 12.000 personas, con estimaciones extremas que sugieren que el total podría escalar hasta las 20.000 víctimas.

¿Quién es el expríncipe heredero de Irán que sueña con volver al poder?

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se propondrán sanciones “rápidamente” en respuesta al “aterrador” número de muertos.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres
Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei Foto: AFP

España, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y Alemania convocaron este martes a diplomáticos iraníes para expresar su “condena” por la represión en las protestas.

Noticias Estados Unidos

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Mundo

Pedazos de “restos humanos” y una declaración sobre el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello habló en cadena nacional

Mundo

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Noticias Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Noticias Estados Unidos

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Mundo

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

Arcadia

Jafar Panahi pide apoyo internacional para iraníes en protestas: “El silencio hoy responderá ante la historia”

Mundo

Donald Trump desafía el gobierno iraní y hace un llamado a su gente, con la promesa de ayuda en camino: “Sigan protestando”

Noticias Estados Unidos

Caso U-Haul en protesta de Los Ángeles: nuevas revelaciones tras el arresto de Calor Madanescht

Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente y ahora, en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá “inmediatamente” aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero, en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

En videos publicados en redes sociales y geolocalizados por AFP, aparecen cuerpos alineados en una mezquita al sur de la capital.

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.
La amenaza de fuerza surgió en medio de denuncias por la represión de protestas en Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

“La violencia aumenta, las detenciones también. Los opresores disparan indiscriminadamente”, contó en Estambul Kian Tahsildari, dando cuenta del testimonio de sus amigos en Mashhad, en el noreste de Irán.

Una matanza masiva

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el martes que pudo verificar 734 muertes, incluyendo nueve menores de edad, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Aumentan los muertos en las protestas en Irán, mientras Trump amenaza a los socios comerciales del régimen islámico

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala”.

Según la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

Las restricciones en comunicaciones y transporte reflejan el deterioro de la situación en Irán.
Washington advirtió sobre un escenario de inseguridad creciente para sus ciudadanos dentro del territorio iraní. Foto: MAHSA / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP / X - @AlertaNews24

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Respecto a las amenazas de Trump, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”.

María Corina Machado se solidariza con el pueblo de Irán en medio de las protestas: “Nuestras dos naciones se abren paso”

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de “moharebeh” (“guerra contra Dios”) contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.

Con información de AFP.

Más de Mundo

x

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Diosdado Cabello

Pedazos de “restos humanos” y una declaración sobre el Cartel de los Soles: Diosdado Cabello habló en cadena nacional

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, hace un gesto durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas el 13 de octubre de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre.

CBS News reporta que el número de víctimas mortales en las protestas de Irán supera las 12.000

Las carreteras en la frontera entre México y Estados Unidos se han convertido en un peligro para quienes las transitan (imagen de referencia)

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro.

Diosdado Cabello criticó abiertamente a Gustavo Petro por declaraciones en X: “Salió a decir barbaridades”

Donald Trump droga

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Minnesota bajo advertencia de Trump: “Día del ajuste de cuentas y retribución”

Trump lanza advertencia a Minnesota: “El día del ajuste de cuentas se acerca”

Noticias Destacadas