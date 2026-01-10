El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Irán, llamó este sábado a la población iraní a que continúe todo este fin de semana sus protestas contra las autoridades, instado a los trabajadores a que convoquen una huelga general para redoblar la presión sobre el Gobierno y anunció que está ultimando los preparativos para volver a su país cuando las circunstancias sean oportunas.

Irán está a punto de cumplir una semana de manifestaciones que estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial, y que terminaron en disturbios que dejan, según ONG, en torno a medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, acusó en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar este descenso a la violencia. El país lleva 36 horas bajo un corte de internet, según el portal especializado NetBlocks.

Pahlaví, príncipe heredero del extinto Irán monárquico, vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 y reside en el estado norteamericano de Maryland.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Pahlaví se declaró convencido de que las manifestaciones lograrán poner “completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión”.

“En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional”, añadió.

El príncipe heredero iraní instó igualmente a la población a que salgan “a las calles hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18.00 horas, con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos”.

“Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos”, indicó. “También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca”, anunció el heredero.

Ejército asegura que “protegerá los intereses nacionales”

El Ejército de Irán aseguró este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la “conspiración” orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que convirtió las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país.

“El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país”, denunció el Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Escombros ardiendo yacen en medio de una calle durante los disturbios en Hamedán. Foto: Middle East Images via AFP

“El Ejército de la República Islámica de Irán llama a la nación iraní a frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales y, manteniendo al mismo tiempo la unidad y la cohesión”, añadió.

