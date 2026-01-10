Mundo

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Reza Pahlaví reclama a la población que “conquiste los centros urbanos” este fin de semana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní.
Comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní. Foto: AFP

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Irán, llamó este sábado a la población iraní a que continúe todo este fin de semana sus protestas contra las autoridades, instado a los trabajadores a que convoquen una huelga general para redoblar la presión sobre el Gobierno y anunció que está ultimando los preparativos para volver a su país cuando las circunstancias sean oportunas.

Irán está a punto de cumplir una semana de manifestaciones que estallaron con el desplome de la moneda nacional, el rial, y que terminaron en disturbios que dejan, según ONG, en torno a medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad.

“Irán está en grandes problemas”: Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

El Gobierno iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, acusó en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar este descenso a la violencia. El país lleva 36 horas bajo un corte de internet, según el portal especializado NetBlocks.

Pahlaví, príncipe heredero del extinto Irán monárquico, vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 y reside en el estado norteamericano de Maryland.

Noticias Estados Unidos

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

Mundo

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

Mundo

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. “Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos”

Mundo

“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

Noticias Estados Unidos

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

Noticias Estados Unidos

EE. UU. lanza un operativo sin precedentes en Minnesota: revelan detalles de la Operación PARRIS que afecta a miles de migrantes

Deportes

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

Noticias Estados Unidos

“Irán está en grandes problemas”: Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

Mundo

Buque ruso llega a Sudáfrica para maniobras navales con China e Irán tras tensiones por captura de Nicolás Maduro

Mundo

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Pahlaví se declaró convencido de que las manifestaciones lograrán poner “completamente de rodillas a la República Islámica y a su desgastado y frágil aparato de represión”.

“En este sentido, hago un llamamiento a los trabajadores y empleados de sectores clave de la economía, especialmente el transporte, el petróleo, el gas y la energía, a iniciar un proceso de huelga a nivel nacional”, añadió.

El príncipe heredero iraní instó igualmente a la población a que salgan “a las calles hoy y mañana, sábado y domingo (10 y 11 de enero), esta vez a partir de las 18.00 horas, con banderas, imágenes y símbolos patrios, y tomen los espacios públicos”.

Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles; nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros urbanos”, indicó. “También me preparo para regresar a mi patria y estar con ustedes, la gran nación de Irán, cuando nuestra revolución nacional triunfe. Creo que ese día está muy cerca”, anunció el heredero.

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Ejército asegura que “protegerá los intereses nacionales”

El Ejército de Irán aseguró este sábado que llegará hasta el final para proteger el interés nacional y desarticular la “conspiración” orquestada por Estados Unidos e Israel, denuncia, que convirtió las protestas de principios de semana en una ola de disturbios en todo el país.

“El enemigo, con otra conspiración, apoyada por el régimen sionista criminal y asesino de niños, y grupos terroristas y hostiles, busca perturbar el orden y la paz de las ciudades y la seguridad pública del país”, denunció el Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

x
Escombros ardiendo yacen en medio de una calle durante los disturbios en Hamedán. Foto: Middle East Images via AFP

El Ejército de la República Islámica de Irán llama a la nación iraní a frustrar los complots del enemigo manteniendo la vigilancia y la inteligencia nacionales y, manteniendo al mismo tiempo la unidad y la cohesión”, añadió.

*Con información de Europa Press

VER MÁS

Irán

Más de Mundo

Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní, el 29 de diciembre de 2025. Algunos comerciantes de Teherán cerraron sus tiendas el 29 de diciembre en protesta por las dificultades económicas y las fuertes fluctuaciones de la moneda iraní, según informaron medios iraníes, tras manifestaciones similares el día anterior.

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Mujer fue hallada muerta en un hotel de Disney World

Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

ed 2268

Caído Maduro, Trump creó un nuevo orden mundial e impuso el dominio del más fuerte. Cinco efectos, incluidos para Colombia

ED 2268

Experto explica por qué el petróleo no es relevante para el rescate de la democracia en Venezuela. “Se necesitan un nuevo marco institucional e incentivos”

ED 2268

“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

x

Aviones estadounidenses sobrevuelan Bolivia, para lucha antidroga: vuelve la DEA después de haber sido expulsados en 2008

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 4: In this handout photo provided by U.S. Immigration and Customs Enforcement, two federal law enforcement officers coordinate with other officials on the ground during an enhanced immigration enforcement operation on February 4, 2025 near Washington, D.C. (Photo by U.S. Immigration and Customs Enforcement via Getty Images)

EE. UU. lanza un operativo sin precedentes en Minnesota: revelan detalles de la Operación PARRIS que afecta a miles de migrantes

x

Estrella de la selección de México se queda sin equipo y peligra su cupo al Mundial de fútbol 2026: salió por problemas internos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 9 de enero de 2026. Trump busca convencer a los ejecutivos petroleros para que apoyen sus planes en Venezuela, un país cuyos recursos energéticos, según afirma, espera controlar durante años. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo venezolano fue la base de sus acciones. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

“Irán está en grandes problemas”: Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

Juego aplazado en la NBA

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Noticias Destacadas