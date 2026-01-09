Estados Unidos

“Irán está en grandes problemas”: Trump lanza nuevas amenazas en medio de las mayores protestas contra el régimen

En el país de Asia se registran manifestaciones masivas desatadas por una crisis en la economía y el rechazo al régimen.

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 2:36 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes, 9 de enero, que Irán, escenario de importantes manifestaciones contra el gobierno, se encuentra en “grandes problemas”, e insistió en sus amenazas de acciones contra Teherán.

“Irán está en grandes problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas”, afirmó Trump.

Cuando se le preguntó por su mensaje a los líderes iraníes, Trump respondió: “Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar”.

Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní, el 29 de diciembre de 2025. Algunos comerciantes de Teherán cerraron sus tiendas el 29 de diciembre en protesta por las dificultades económicas y las fuertes fluctuaciones de la moneda iraní, según informaron medios iraníes, tras manifestaciones similares el día anterior.
Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la crisis de la moneda iraní, el 29 de diciembre de 2025. Foto: AFP

“Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos”, afirmó Trump. “Eso no significa enviar tropas sobre el terreno, sino golpearles muy, muy fuerte donde más les duele”.

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Las declaraciones las dio en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo este día en la Casa Blanca, después de una reunión que sostuvo Trump y su equipo de Gobierno con altos empresarios petroleros, donde negociaron un acuerdo para el mercado del recurso en Venezuela, que ahora Estados Unidos controla tras la captura de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, Irán en escenario de las mayores manifestaciones en contra del gobierno en la historia del país asiático. Los protestantes se han tomado las calles de decenas de distritos de la capital, Teherán, y del área metropolitana.

Se intensifican las manifestaciones en Irán: las protestas llegan a la capital

Se han registrado más de 16 millones de personas expresando su oposición al gobierno.

Desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas —a finales de diciembre—, Donald Trump ha advertido que su país tomará represalias si el régimen iraní asesina a algún manifestante. Hasta el momento han muerto más de 60 personas, las cuales Trump ha atribuido a “estampidas”, según dijo en una entrevista radial con un medio nacional.

“Alí Jamenei es el único que decide sobre política de Estado y se mantiene desde hace casi 40 años. El 23 de julio del año pasado dijo que Israel está cerca de ser eliminado”.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: Anadolu via AFP

Las protestas iniciaron en medio de una crisis económica sin precedentes en el país. Con los días, las personas empezaron a expresar su rechazo al régimen.

Donald Trump lanza ultimátum a Irán en medio de protestas en todo el país: “Estamos preparados y listos para actuar”

Ante la situación, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, calificó a Trump de tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes”, ante una multitud en la capital de su país. Según él, los iraníes están “destrozando sus propias calles para complacer al presidente de Estados Unidos, porque dijo que acudiría en su ayuda. Debería prestar atención a la situación de su propio país”.

A él se unió el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien sentenció que el castigo para los manifestantes será “decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

