Se intensifican las manifestaciones en Irán: Las protestas llegan a la capital

Las protestas en Irán entraron este viernes, 2 de enero, en su sexto día consecutivo y mostraron un giro marcado en su desarrollo. De acuerdo con reportes desde distintas regiones del país, las fuerzas de seguridad del régimen enfrentan crecientes dificultades para controlar un movimiento que ya no se limita a protestas económicas, sino que ha derivado en enfrentamientos violentos en zonas residenciales y en varias capitales provinciales.

Las manifestaciones, que inicialmente surgieron a comienzos de la semana en el Gran Bazar de Teherán como respuesta al colapso de la moneda nacional y al aumento acelerado de la inflación, evolucionaron hacia un escenario que testigos describen como una situación de “guerra urbana”.

En particular, las provincias de Lorestán y Fars se han convertido en focos críticos, luego de que los funerales de manifestantes fallecidos en jornadas previas desencadenaran nuevas protestas dirigidas contra el régimen.

Concentraciones en Teherán

Las manifestaciones del viernes marcaron una nueva fase del conflicto en Teherán, al extenderse desde los sectores del mercado central hacia barrios residenciales clave de la ciudad.

Este desplazamiento de las protestas es interpretado como una señal de que las fuerzas de seguridad podrían estar perdiendo capacidad de control en la capital, pese a los esfuerzos del régimen por impedir concentraciones públicas.

January 2—Tehran, Iran

The people of Naziabad held protest rallies, chanting, "Down with Khamenei!"#IranProtests #IranRevolution pic.twitter.com/XWAAJaKBnb — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 2, 2026

Vecinos de zonas densamente pobladas como Narmak, Tehranpars, Naziabad y Khaksefid salieron a las calles, según registros audiovisuales y reportes locales.

Detenidos y amenazas de Trump

Treinta personas acusadas de “alterar el orden público” fueron detenidas en Teherán, afirmó el jueves la agencia de prensa Tasnim, en el quinto día de manifestaciones en Irán contra el alto costo de vida, algunas de las cuales han derivado en enfrentamientos mortales.

“Tras una acción coordinada de los servicios de seguridad e inteligencia, 30 personas que perturbaban el orden público en el distrito de Malard, en el oeste de Teherán, fueron identificadas y detenidas”, indicó Tasnim, asegurando que estos individuos habían “intentado provocar inseguridad”.

Debido a esto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes, lo que llevó a Teherán a advertir que una intervención desestabilizaría la región.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social. “Estamos preparados y listos para actuar”, agregó.

Una declaración que el canciller iraní, Abás Araqchi, tachó de “imprudente y peligrosa”, y avisó que las fuerzas armadas están “atentas” por si se produce cualquier intervención.

