El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que el colapso económico y el malestar público en Irán y Venezuela subrayan la vulnerabilidad de los regímenes autoritarios y que un cambio significativo en ambos países debe provenir de la presión interna.

Durante una entrevista con el medio de comunicación estadounidense, Newsmax, el primer ministro de Israel presentó a Venezuela como un ejemplo comparable al de un país abundante en recursos que ha sido llevado a una situación crítica bajo un régimen autoritario.

El líder israelí retrató a Venezuela como una sociedad que padece una inflación cada vez mayor y la falta de bienes básicos, pese a la considerable riqueza petrolera del país.

Netanyahu señaló que los regímenes autoritarios que restringen la libre actividad económica y vulneran las libertades fundamentales terminan, con el paso del tiempo, provocando el descontento y la oposición de su propia población.

Asimismo, Netanyahu dijo en Newsmax que Hezbolá ha consolidado desde hace años una presencia estratégica en Venezuela, y que las estructuras delictivas vinculadas a este grupo, como el tráfico de drogas, se entrelazan con el clima de caos e inseguridad generado por gobiernos colapsados o ineficaces.

“Irán está confabulado con el régimen de Maduro. Están exportando terrorismo a Estados Unidos, al hemisferio americano, y quieren que Hezbolá y Hamás logren infiltrar a sus hombres en Estados Unidos”, dijo.

Por otro lado, el primer ministro dijo que no descartaría la posibilidad de envíos de armas iraníes a Venezuela y lo presentó como otra razón para que el status quo no pueda persistir.

Las declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones en Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que podría constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico en América Latina.

Estados Unidos acusa al régimen de Maduro de utilizar la venta de petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”.

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y sostiene que Trump quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.