Esta sería la drástica medida que tomaría el régimen de Maduro en contra de quien promueva y respalde bloqueos navales

El Parlamento venezolano debate este martes, 23 de diciembre, un proyecto de ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de “piratería”, referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros.

El partido del dictador Nicolás Maduro tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional, que el lunes aprobó la primera discusión de la iniciativa por unanimidad.

La “ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales” se propuso poco después de la confiscación, el sábado, de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Otro fue incautado el 10 de diciembre y una persecución a un tercero se produjo el domingo, sin que se conocieran más detalles.

Maduro ha tachado estas acciones de “piratería naval criminal” e insiste en que el objetivo último de Washington es derrocarlo. El presidente estadounidense, Donald Trump, le instó a dimitir.

Trump advierte que es “inteligente” que Maduro deje el poder en Venezuela tras anunciar ataques por tierra

Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.

La ley impulsada en el parlamento contempla que “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años”, señala el proyecto de ley, que incluye multas de hasta un millón de euros.

Asamblea Nacional Venezuela Foto: Asamblea Nacional de Venezuela

Leyes similares ya castigan igualmente con cárcel y multas a quien favorezca, por ejemplo, las sanciones internacionales contra el régimen, como la nobel de la Paz María Corina Machado, quien se ha pronunciado además a favor de la estrategia de Trump en el Caribe.

El proyecto incluye “incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otra índole” para los operadores comerciales y ofrece asesoría legal del Estado.

Venezuela produce al día alrededor de un millón de barriles de petróleo. Está bajo embargo desde 2019 por lo que destina buena parte de sus ventas al mercado negro con grandes descuentos.

La discusión en el parlamento venezolano llega después de que Trump dijera que el país norteamericano se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que también mantendrá retenidos estos buques.

Nicolás Maduro, pronuncia un discurso mientras sostiene la "Espada del Perú" del héroe independentista venezolano Simón Bolívar Foto: AFP

“Vamos a conservarlo. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos”, dijo en rueda de prensa desde Palm Beach, Florida.

Durante la rueda de prensa le han preguntado por sus declaraciones sobre intervenciones en tierra, no solo en mar, para frenar el narcotráfico, y en concreto si se refería a Venezuela. “No. En cualquier parte. En cualquier parte de la que salga droga, no solo Venezuela”, aseveró Trump.

Con información de AFP*