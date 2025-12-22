Mundo

Trump advierte que es “inteligente” que Maduro deje el poder en Venezuela tras anunciar ataques por tierra

El presidente aseguró que los ataques terrestres iniciarán pronto, y anunció la construcción de poderosas naves.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 3:39 a. m.
El presidente Trump habló de sus decisiones militares de los últimos meses.
El presidente Trump habló de sus decisiones militares de los últimos meses. Foto: Alfredo Lasry R / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Christopher Furlong / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

Donald Trump sumó incertidumbre a las tensiones que desató con Venezuela al asegurar que “será inteligente para Maduro que deje el poder”, tras anunciar que los ataques por tierra empezarán “pronto” para hacer frente al narcotráfico que azota el continente.

En medio de una conferencia de prensa que el presidente de Estados Unidos ofreció este lunes, 22 de diciembre, se le preguntó si su objetivo es derrocar a Nicolás Maduro con la campaña militar que ordenó en el Caribe.

“Bueno, creo que probablemente (...) Depende de él ‌lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente que lo hiciera. Pero, repito, ya lo averiguaremos”, respondió Trump.

“Si quiere hacer algo, si juega duro, será la última vez que ‍pueda jugar duro”, sentenció.

Trump lanza advertencia a Petro y pone a Colombia en la mira tras prometer ataques por tierra: “Es un tipo malo, tiene que tener cuidado”

Este mismo lunes, desde su propiedad en Florida Mar-a-Lago, el presidente Trump anunció la construcción de dos buques, los cuales, según estableció, “serán los más rápidos, los más grandes y, por mucho, 100 % más poderosos que cualquier acorazado jamás construido”.

Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques
Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques. Foto: X/@SecWar

Estas naves tendrán su nombre y pretende construirlas en tiempo récord. Según lo detallado en la rueda de prensa, contarán con sofisticados sistemas de inteligencia artificial, estarán equipadas con armas hipersónicas, cañones electromagnéticos, láseres de alta potencia y misiles con capacidad nuclear.

El ultimátum del jefe del Pentágono a Maduro tras la incautación de más cargueros frente a Venezuela

Las más recientes decisiones de Trump para presionar al régimen de Venezuela han sido bloquear las operaciones de los barcos petroleros que están sancionados por Estados Unidos, lo que les impide partir o arribar a puertos venezolanos.

Donald Trump realiza un anuncio desde la Florida
Donald Trump realiza un anuncio desde la Florida el lunes 22 de diciembre. Foto: X/WhiteHouse

Días atrás, el país de Norte América confiscó el que denominó el buque “más grande jamás incautado”, proveniente de territorio venezolano. Este transportaba más de un millón de barriles. Cuando se le preguntó al mandatario estadounidense qué hará con el petróleo, este dijo que se lo quedará.

Régimen de Maduro envió una sorpresiva carta a todas las naciones del mundo en momento decisivo de tensiones con EE. UU.

“Quizás lo vendamos, quizás lo conservemos, quizás lo usemos en la reserva estratégica”, le dijo Trump a los periodistas. “También nos quedaremos con los barcos”.

Trump quiere a Nicolás Maduro lejos de Venezuela.
Trump quiere a Nicolás Maduro lejos de Venezuela. Foto: GETTY IMAGES

El pasado fin de semana, el Gobierno estadounidense aseguró que había interceptado un segundo buque petrolero, y este lunes Trump anunció que su país está en busca de un tercero. “Está avanzando. Lo conseguiremos”, aseveró el republicano. “Vino del lugar equivocado. Salió de Venezuela y fue sancionado”.

Y, en la misma conferencia de prensa, el jefe de Estado repitió que sus fuerzas armadas desatarán sus combates en tierra. “Comenzaremos el mismo programa por tierra”, dijo Trump este lunes.

“Si quieren venir por tierra, tendrán un gran problema. Los volarán en pedazos, porque no queremos que nuestra gente sea envenenada”, complementó, en referencia a los narcotraficantes de Latinoamérica.

