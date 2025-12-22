Mundo

Trump anuncia ataques por tierra “pronto” y señala a Venezuela y Colombia en su ofensiva regional

El mandatario amenazó con ingresar a los países que trafiquen drogas, mencionando a Colombia y a su presidente.

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 11:04 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a mencionar a Colombia.
Presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a mencionar a Colombia. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentenció que los ataques por tierra en Venezuela empezarán “pronto” y estableció que los traficantes de droga serán “volados en pedazos”. En su misma intervención, anunció la construcción de un nuevo tipo de buques que llevarán su nombre.

Y aprovechó para asegurar que su país se quedará con el petróleo que incautó días atrás de un barco proveniente de Venezuela que estaba sancionado.

“Vamos a quedarnos con el petróleo, tal vez lo usemos en las reservas estratégicas. Lo conservaremos, al igual que los barcos”, dijo este lunes, 22 de diciembre.

Al mismo tiempo, dijo que, pese a que no tiene un problema con los colombianos, el presidente Gustavo Petro es un “problemático” y lidera un país que fabrica cocaína par enviarla a Estados Unidos. Momentos antes, una periodista le había preguntado si iniciará operaciones por tierra únicamente en Venezuela.

Régimen de Maduro envió una sorpresiva carta a todas las naciones del mundo en momento decisivo de tensiones con EE. UU.

“No. A cualquier lugar donde lleguen drogas... no solo a Venezuela”, respondió Trump.

Para Estados Unidos, Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles.
Para Estados Unidos, Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles. Foto: GETTY IMAGES

Sus declaraciones se dan el mismo día que anunció la creación de dos naves “clase Trump”, las cuales adelantó que “van a ayudar a mantener la supremacía militar de Estados Unidos, a revivir la industria de construcción naval nacional y a infundir temor en los enemigos de nuestro país en todo el mundo”.

Detalló que estas naves usarán inteligencia artificial, la cual será un “factor importante” para la innovación en sus armas militares.

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

Y amplió que la semana entrante se va a reunir con contratistas en Florida para que la construcción sea lo más ágil posible. “No los producen con la suficiente rapidez”, se quejó, y dijo que sancionaría a las empresas que “no estén haciendo un buen trabajo” en entregar sus buques.

Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques
Donald Trump anunció la construcción de nuevos buques. Foto: X/@SecWar

Desde que desplegó sus fuerzas armadas en el Caribe para combatir el narcotráfico, Trump ha sido reiterativo en que planea ingresar a territorio venezolano para hacer frente a los grupos narco que allí operan, como parte de una presión para el régimen de Nicolás Maduro.

Venezuela anuncia la salida de un barco petrolero de Chevron en medio del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos

Para poder llevar a cabo sus planes militares, designó el Cartel de los Soles como una “Organización Terrorista Internacional” y señaló que Maduro es el líder, por lo que sobre él recae una recompensa de 50 millones de dólares.

También estableció que el régimen venezolano es una organización terrorista, lo que le permite a Trump tomar decisiones de guerra y que las fuerzas armadas de su país desempeñen operaciones a gran escala y a largo plazo.

Noticias Destacadas