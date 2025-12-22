Mundo

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

El gobierno de Vladímir Putin tomó postura frente al régimen de Maduro en plena escalada de tensiones con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
22 de diciembre de 2025, 6:40 p. m.
Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump.
Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: GETTY Y FB/NICOLASMADURO

Rusia “ratificó su pleno respaldo” a su aliado Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe, según dijeron los cancilleres de ambos países este lunes, 22 de diciembre, tras una llamada telefónica.

Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos incautó dos buques cargados con petróleo de Venezuela, que calificó las confiscaciones de estas embarcaciones como actos de piratería y un “robo descarado”.

El ministro Yván Gil dijo que su par ruso, Serguéi Lavrov, “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país”, según un mensaje en la red Telegram.

El ministro de exteriores venezolano ha asegurado que Saab ha sido "injustamente detenido en los Estados Unidos en el marco de un proceso ante un tribunal estadounidense que está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones"
El ministro de exteriores venezolano, Yvan Gil. Foto: Twitter/@CancilleriaVE

“El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU”, agregó Gil.

Noticias Estados Unidos

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Mundo

El ultimátum del jefe del Pentágono a Maduro tras la incautación de más cargueros frente a Venezuela

Noticias Estados Unidos

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Noticias Estados Unidos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Mundo

Este es el país de América Latina que lidera el sueldo mínimo más alto en 2025; Colombia fuera del ranking

Mundo

Aliada de Trump y líder de seguridad de EE. UU. envía un decisivo mensaje a Nicolás Maduro

Mundo

Alto funcionario militar de Putin murió tras explosión de un carro bomba en Moscú

Mundo

“Error fatal”: Rusia envía advertencia a países de latinoamérica tras tensiones entre Trump y Maduro

Mundo

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

“Los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional”, indicó por su parte un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que se “reafirmó su apoyo total y su solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano”.

“Es un acto de guerra”: Experto analiza los próximos planes que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro

Los ministros acordaron continuar su estrecha cooperación bilateral y coordinar sus acciones en la escena internacional, en particular en la ONU, para “garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos”, indicó Moscú.

Rusia y Venezuela suman 26 años de cooperación que alcanza el ámbito del equipamiento militar.

Maduro se reúne con Putin y anticipa "impulso nuevo" en relaciones con Rusia
Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Foto: AFP

El apoyo ruso al régimen de Maduro no es preocupante para Estados Unidos porque Moscú tiene “las manos ocupadas” con la guerra en Ucrania, aseguró la semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que, a su juicio, le robó a Estados Unidos. Maduro ha dicho que la incautación de tanqueros “es una pretensión guerrerista y colonialista”.

Estados Unidos ejecuta inéditas maniobras militares desde agosto, que incluyen al portaviones más grande del mundo, con el argumento de luchar contra el tráfico de drogas. Maduro señala que el verdadero objetivo es lograr un “cambio de régimen” para apropiarse del petróleo venezolano.

Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025.
Captura de pantalla, extraída de un video publicado en la cuenta X de la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera estadounidense sobrevolando un petrolero, cuya última parada fue en Venezuela, antes de ser interceptado el 20 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Esta llamada se produce en medio de un nuevo repunte de las tensiones en la región, en pleno bloqueo de las fuerzas estadounidenses sobre la tropa petrolera venezolana. En las últimas horas, Caracas anunció la salida de un buque de Chevron con bandera de Bahamas rumbo a Estados Unidos.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses abordaron el domingo otra embarcación, el Bella-1 (con bandera panameña y relacionado con una empresa con vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán), en la que ha sido la tercera operación contra un navío cerca de aguas venezolanas en lo que va de mes.

Con información de AFP y Europa Press*

Mas de Mundo

Vacantes de empleo de Colsubsidio.

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

x

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

Avión del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, declara emergencia sobre el Atlántico

El ultimátum del jefe del Pentágono a Maduro tras la incautación de más cargueros frente a Venezuela

Economia

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Tiempo de impuestos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

En Colombia alrededor de 4 millones de trabajadores devengan el mínimo. Foto: Montaje El País.

Este es el país de América Latina que lidera el sueldo mínimo más alto en 2025; Colombia fuera del ranking

Kristi Noem y Nicolás Maduro

Aliada de Trump y líder de seguridad de EE. UU. envía un decisivo mensaje a Nicolás Maduro

x

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Los presidentes de Ecuador, Brasil, Chile y Colombia se encuentran entre los ranqueados en la encuesta

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Noticias Destacadas