“Es un acto de guerra”: Experto analiza los próximos planes que tendría Donald Trump contra el régimen de Maduro

En medio de una escalada de tensiones sin precedentes, entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump no descartó iniciar una guerra con el régimen de Maduro mientras sigue presionando al dictador venezolano para lograr su salida del poder.

Fabián Cárdenas, PhD, profesor en Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, habló con SEMANA sobre la estrategia del presidente estadounidense de cara a un objetivo político y económico en la región.

Según el experto, no hay en este momento ninguna base legal clara que permita que Estados Unidos incaute los barcos petroleros de Venezuela, refiriéndose a la medida del presidente Trump de bloquear a buques petroleros que intenten ingresar o salir del país suramericano.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

“Legalmente la única alternativa para poder hacer algo así sería si de alguna manera hubiese mediado una decisión del Consejo de Seguridad, en la que se autoriza ese tipo de acciones que de hecho son por la fuerza, es que no son medidas económicas”, dijo Cárdenas.

El internacionalista aseguró que las implicaciones económicas también van a afectar el mercado energético global, porque “en la medida en que Venezuela deje de exportar el crudo que normalmente aporta al mercado global, la disponibilidad de crudo a nivel global se va a ver disminuida, los precios naturalmente van a tender a subir”, dijo.

Maduro invoca a Chávez y amenaza a Donald Trump por las “agresiones” de Estados Unidos contra Venezuela

La presión política que ejerce Estados Unidos es evidente y según Cárdenas, desde un punto de vista estrictamente técnico jurídico,

“Sí es un acto de guerra, porque básicamente consiste en la incautación ilegal de buques de cargueros de otra nacionalidad tomados por la fuerza y con el acompañamiento de fuerzas Armadas, claramente es una manifestación misma de un conflicto armado”. dijo.

Donald Trump ordenó incautar buques petroleros que entren y salgan de Venezuela Foto: Getty Images

“Genera mucha inestabilidad porque básicamente esto podría verse como una nueva versión de la doctrina Monroe en el siglo XXI y es generar intervencionismo en América Latina, para lograr que finalmente todo el continente americano esté alineado con la postura de política internacional de los Estados Unidos”, dijo.

Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera

Estados unidos ubicó al peligroso cartel Clan del Golfo como una organización terrorista, lo que cambia un poco el panorama de las medidas que podría tomar Trump en nuestro país.

Según el experto en política internacional, el país norteamericano quiere tener una justificación jurídica, sobre todo al interior de los Estados Unidos, para de algún modo poder dar cuenta de cualquier tipo de operación armada en el mar o en tierra que fue exactamente lo que hizo con Venezuela.

“Primero declaró al Cartel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista y, posteriormente, empezó con las diversas operaciones cada vez más estrictas y más rigurosas. Al parecer a Estados Unidos no le interesa el derecho internacional, pero lo que le interesa es el Congreso de los Estados Unidos de América y mediante estas etiquetas jurídicas busca generar justificaciones al interior del legislativo estadounidense”, aseveró.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

Cárdenas recordó que cuando una organización se cataloga como terrorista, le abre una serie de facultades al presidente, sobre todo para tomar medidas militares con uso de la fuerza de manera expedita y sin requerir una serie de autorizaciones internas.