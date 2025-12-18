Donald Trump da tajante respuesta de si avisará al Congreso en caso de ordenar un ataque terrestre en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves, 18 de diciembre, en que no requiere autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra objetivos del narcotráfico ubicados en territorio venezolano, en medio de una escalada de presión militar y política contra el régimen de Nicolás Maduro.

“No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto, no tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, afirmó Trump durante un acto en la Casa Blanca, al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de informar previamente al Legislativo antes de autorizar ataques.

La declaración se produce días después de que el mandatario advirtiera que Estados Unidos podría comenzar pronto a atacar “objetivos terrestres” en Venezuela.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

Las palabras del presidente refuerzan el clima de incertidumbre sobre el alcance real de la ofensiva estadounidense. Según reveló The Wall Street Journal, Trump sostuvo el mes pasado tres días de reuniones estratégicas con sus principales asesores de seguridad nacional, tras las cuales insinuó que ya tenía prácticamente tomada una decisión sobre el próximo paso militar contra Venezuela.

“No puedo decirles cuál sería”, declaró entonces a la prensa.

Trump amenazó varias veces con ingresar a territorio venezolano. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - Getty Images / Fotógrafo autónomo

De acuerdo con el diario, la campaña de presión alcanzó un nuevo nivel esta semana cuando Trump ordenó un bloqueo parcial de las exportaciones petroleras venezolanas y exigió la devolución de activos energéticos estadounidenses que, según Washington, fueron expropiados de forma ilegal.

Paralelamente, el mandatario ha instado públicamente a Maduro a frenar el narcotráfico y el envío de pandilleros y migrantes hacia Estados Unidos, mientras lo presiona en privado para que abandone el poder.

Sin embargo, el propio Trump ha evitado definir hasta dónde está dispuesto a llegar. Esa ambigüedad ha generado inquietud incluso dentro del Congreso. “Quiero saber qué va a pasar a continuación. ¿Es la política derrocar a Maduro? Debería serlo si no lo es”, dijo el senador republicano Lindsey Graham, tras una sesión informativa a puerta cerrada con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Régimen de Maduro responde a “amenaza grave” de Estados Unidos y anuncia ofensiva diplomática ante la ONU

Otros legisladores han sido más críticos. “Si existe una estrategia coherente, el Congreso sin duda no la ha escuchado”, afirmó el representante demócrata Jason Crow, miembro de los comités de Fuerzas Armadas e Inteligencia. “Parece que no hay un final definido”.

Donald Trump volvió a referirse a Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

Según el Wall Street Journal, la renuencia de Trump a declarar explícitamente que busca un cambio de régimen responde tanto a su estilo improvisado en política exterior como al reconocimiento de que un intento abierto de derrocamiento podría arrastrarlo a una intervención prolongada, un tipo de conflicto que históricamente ha criticado.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

Aun así, altos funcionarios citados por el diario señalan que dentro de la administración se barajan múltiples objetivos, como es combatir el narcotráfico, frenar la migración irregular, reafirmar el poder estadounidense en el hemisferio occidental y asegurar el acceso a las vastas reservas petroleras venezolanas. “Es una tormenta perfecta, es todo lo que preocupa a la administración Trump”, resumió Elliot Abrams, exfuncionario de la Casa Blanca.