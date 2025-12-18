¿Cómo puede afectar el bloqueo petrolero de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro?

El bloqueo estadounidense a buques petroleros que entren o salgan de Venezuela se traducirá en una “caída dramática” de exportaciones, de hasta un 50%, según expertos. El presidente Donald Trump ordenó el “bloqueo total y completo” de petroleros sancionados, en una escalada en su ofensiva contra el gobernante izquierdista Nicolás Maduro, cuyo gobierno desconoce.

Trump movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo, el “USS Gerald Ford”, junto a otras embarcaciones, aviones caza y miles de soldados. Asegura que se trata de operaciones contra el narcotráfico, aunque Maduro insiste en que persigue su salida del poder.

¿Qué dijo Trump?

Trump acusó a Maduro de utilizar el petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Ya antes tachó al dictador de capo de la droga. Caracas considera que este “bloqueo militar naval” es un intento de “robarse las riquezas” del país.

“Esta medida no tiene precedentes en Venezuela y estamos ante un panorama inédito en el mercado petrolero”, dijo a la AFP Francisco Monaldi, economista del Instituto Baker en Texas. Los precios del petróleo subieron después del anuncio. El barril de crudo venezolano cotizó en noviembre a 47,51 dólares, su nivel más bajo en casi dos años, según la OPEP.

El petróleo de Venezuela estaba bajo un embargo que impuso Trump en 2019 durante su primer mandato. El Gobierno de Maduro se vio forzado a vender crudo en el mercado negro con grandes descuentos. El siguiente gobierno del demócrata Joe Biden otorgó excepciones para que grandes petroleras pudieran operar en el país bajo condiciones especiales.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

¿A cuántos buques impacta?

De los casi 1.400 buques bajo sanciones estadounidenses en todo el mundo, aproximadamente 600 son petroleros y, por lo tanto, podrían verse afectados por el “bloqueo total”, según un análisis de la AFP de datos de la estadounidense Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Organización Marítima Internacional.

De estos 600 buques, 23 están incluidos en dos programas de sanciones dirigidos explícitamente contra Venezuela: 11 fueron añadidos por Trump durante su primer mandato, seis por su sucesor Biden, y otros seis fueron sancionados la semana pasada en medio de la crisis entre Washington y Caracas.

Buques no sancionados pueden “atreverse” a continuar transportando crudo venezolano, pero el temor de perder la carga ampliará los descuentos al precio del barril, que hasta antes de la orden de Trump eran de un 35 %, dijo Monaldi.

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) dijo el miércoles que las exportaciones “se desarrollan con normalidad” y que los buques “continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un tanquero cargado con crudo proveniente de Venezuela. El Skipper era un “buque fantasma”, con bandera falsa, de los normalmente usados para operaciones en el mercado negro.

Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

¿Caerán producción y exportación?

Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios de crudo, mayoritariamente destinados a exportación. Monaldi calcula que las exportaciones disminuirán casi a la mitad, “dependiendo de cuán frecuentes sean las incautaciones de los tanqueros sancionados que viajan principalmente a Asia. Será una caída dramática”.

Hasta el martes, la estatal petrolera PDVSA no había “podido cargar buques después del asalto al Skipper”, explicó a la AFP una fuente parlamentaria que pidió anonimato. “Eso va a generar un serio problema porque apenas tiene máximo 15 días de capacidad de almacenaje”.

“Es costoso acumular inventarios y lo más probable es que cierren producción, la cual puede bajar en 400.000 barriles diarios aproximadamente”, estimó además Monaldi.

La producción de Venezuela cayó a mínimos históricos después de las sanciones, que se sumaron a años de corrupción y desinversión en la industria local. El petróleo es la principal fuente de ingresos del país, por lo que los analistas esperan igualmente un impacto en la economía.

