Estados Unidos

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

Trump ha establecido una serie de medidas para presionar al régimen de Maduro y, a la vez, hacer frente al narcotráfico.

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 11:33 p. m.
Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados.
Trump ordenó un "bloqueo total" de los buques petroleros sancionados. Foto: Anna Moneymaker / Fotógrafo de plantilla - UCG / Colaborador

El presidente de Estados Unidos ordenó el “bloqueo total” de los buques petroleros que estén sancionados y que se dirijan o salgan de territorio venezolano, como parte de las presiones estadounidenses sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, el presidente Trump nombró a Venezuela como una “Organización Terrorista Extranjera”, lo que le permite entablar una lucha sin precedentes, saltándose protocolos en el Congreso. El mandatario ha dicho, en varias oportunidades, que su objetivo es capturar a todos los líderes de bandas criminales, lo que incluye al dictador venezolano.

Para poder tomar estas decisiones, el presidente estadounidense se escuda al asegurar que Venezuela ha usado el petróleo para financiar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Al anunciar el bloqueo de los petroleros, Trump también prometió fortalecer la presencia militar en el Caribe.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica“, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

“Solo aumentará de tamaño, y el impacto sobre ellos será algo que nunca han visto hasta que le devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron previamente”, agregó.

“Hoy ordeno un BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, sentenció el jefe de Estado.

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

“Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, de la misma manera, no permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras o cualquier otro activo, los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos INMEDIATAMENTE”, complementó.

Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AFP

De acuerdo con el derecho internacional, el bloqueo hace parte de un “acto de guerra”. Este impide explícitamente que los barcos salgan de puerto de Venezuela o se dirijan a alguno en ese país. Pese a que Trump asegura que es un “bloqueo total”, también lanza la orden únicamente a los barcos sancionados, por lo que no es clara la medida.

Expectativa mundial: Donald Trump se dirige a la Nación desde la Casa Blanca, tras máxima tensión con el régimen de Maduro

Las decisiones del republicano conducen a que su gobierno pueda tomar iniciativas de guerra, aunque hasta ahora no hay un estado de guerra oficial, a pesar de que ambas naciones han desplegado sus fuerzas y Estados Unidos cerró el espacio aéreo del Caribe semanas atrás.

EE. UU. confiscó un petrolero hace días.
EE. UU. confiscó un petrolero hace días. Foto: AFP

¿Qué implica el bloqueo para Venezuela?

Según varios expertos, en declaraciones a la prensa norteamericana, este parece ser otro método para presionar a Maduro de que abandone el poder. Desde el anuncio del presidente, el precio del petróleo en el mercado asiático cayó alrededor de 70 centavos de dólar, es decir, un 1 %.

El mercado mundial de hidrocarburos no se va a alterar en gran medida por el bloque de Trump, pero en Venezuela, que el 90 % de su economía depende del petróleo, estas sanciones pueden tener serias consecuencias en los ingresos nacionales.

A grandes rasgos, la mayor repercusión es una peor situación económica de Venezuela.

