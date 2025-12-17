Mundo

Nicolás Maduro habla con secretario general de la ONU por embargo petrolero y tensiones militares de Estados Unidos

Según el líder del régimen, su país vive un “asedio político, diplomático y económico” por parte del gobierno de Donald Trump.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 9:02 p. m.
Nicolás Maduro y Antonio Guterres.
Nicolás Maduro y Antonio Guterres. Foto: Getty Images

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, habló el miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.

También, el líder del régimen denunció “el asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares, que ha incluido hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano legítimamente comercializado”.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

Durante la llamada, en la que alertó “sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”, Maduro denunció comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

Nicolás Maduro denunció las acciones de Estados Unidos contra Venezuela.
Nicolás Maduro denunció las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Foto: AP

Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, agregó el texto.

Mundo

Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio y se revelan más pruebas del caso

Mundo

Zulma Guzmán Castro, capturada en Londres: ‘The Sun’ revela cómo fue hallada “en peligro en el puente de Battersea”

Noticias Estados Unidos

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

Noticias Estados Unidos

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

Noticias Estados Unidos

Navidad bajo presión: Costco alerta sobre retrasos en envíos y da la receta para que sus regalos lleguen a tiempo

Mundo

Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

Noticias Estados Unidos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

Mundo

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

Mundo

Expectativa mundial: Donald Trump se dirige a la Nación desde la Casa Blanca, tras máxima tensión con el régimen de Maduro

Mundo

Publican misterioso mensaje tras ultimátum de Trump a Maduro: Exasesor de seguridad generó polémica en redes sociales

El régimen afirmó que “estas expresiones de abierto carácter colonial, que son secundadas por otros altos cargos estadounidenses, ha subrayado que “tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, dice el Ministerio de Exteriores venezolano.

Publican misterioso mensaje tras ultimátum de Trump a Maduro: Exasesor de seguridad generó polémica en redes sociales

Finalmente, el comunicado asegura que las acciones tomadas en las últimas semanas por la administración Trump forman parte de una “diplomacia de barbarie”, que es “ajena a la convivencia internacional”, y reiteró la “voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz”.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump mantiene la presión militar y económica contra el régimen de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

Guterres, por su parte, aseguró que “la postura de la ONU sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional, en particular la Carta de Naciones Unidas, actúen con moderación y reduzcan la tensión para preservar la estabilidad regional”, según reza un comunicado de la oficina del secretario general.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen “con normalidad” tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros que lleguen o salgan del país.

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

La dictadura, que cuenta con el control con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calificó la declaración de “irracional” y de “grotesca amenaza”, al tiempo que la fuerza armada condenó el anuncio.

*Con información de Europa Press y AFP.

Mas de Mundo

Nick Reiner, visto en una gasolinera cerca a la casa de sus padres.

Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio y se revelan más pruebas del caso

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

Zulma Guzmán Castro, capturada en Londres: ‘The Sun’ revela cómo fue hallada “en peligro en el puente de Battersea”

Nicolás Maduro y Antonio Guterres

Nicolás Maduro habla con secretario general de la ONU por embargo petrolero y tensiones militares de Estados Unidos

María Corina Machado

Revelan planes para una posible visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, tras salir de Venezuela y recibir el Premio Nobel

FBI+ Sospechoso Universidad de Brown

Actualización del caso de la Universidad de Brown: nuevas pistas del responsable del tiroteo. La institución ya respondió

Costco recomienda enviar sus regalos temprano para recibirlos antes de Navidad.

Navidad bajo presión: Costco alerta sobre retrasos en envíos y da la receta para que sus regalos lleguen a tiempo

Tucker Carlson, Donald Trump y Maduro

Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

Huevos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

x

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Evite que la TSA confisque sus regalos de fin de año. Conozca las reglas.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

Noticias Destacadas