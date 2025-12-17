MUNDO

Publican misterioso mensaje tras ultimátum de Trump a Maduro: Exasesor de seguridad generó polémica en redes sociales

Marshall Billingslea, quien fue funcionario del gobierno Trump, publicó un críptico mensaje en su cuenta de X.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
Nicolás Maduro
Nicolás Maduro Foto: Getty Images / X:@M_S_Billingslea

Marshall Billingslea, un exfuncionario que ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno de Estados Unidos, principalmente en áreas de política exterior, defensa y seguridad nacional, emitió un críptico mensaje en redes sociales.

El exasesor en política exterior y seguridad nacional, tanto dentro del gobierno como en centros de análisis estratégico publicó un “conteo regresivo” después de que el presidente Donald Trump dijera que Venezuela estaba “rodeada” por el ejército de Estados Unidos.

Billingslea publicó un ‘Gif’, en sus redes sociales en la que se puede ver un reloj contando hacia atrás 24 horas, lo que generó furor en redes sociales por la situación de presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen de Maduro.

Esta no es la primera vez que el exfuncionario del gobierno norteamericano publica este tipo de mensajes en relación a la salida del dictador venezolano del poder.

El exasesor ha compartido imágenes publicadas en X vinculadas a Nicolás Maduro o su entorno, como fotografías de instalaciones asociadas al régimen, a veces sin texto claro, pero que generan interpretaciones políticas sobre la situación del poder en Venezuela.

El pasado 12 de noviembre, Billingslea publicó una curiosa foto en su cuenta de X, la ilustración presentaba un as de picas de naipes, que en el ámbito militar y en el tarot suele vincularse con el conflicto y la muerte, y que incluía en su parte central el rostro de Nicolás Maduro, generado mediante herramientas de inteligencia artificial.

El antiguo alto cargo de la administración de Donald Trump, compartió en otra ocasión, en plataformas digitales, una imagen satelital acompañada de información sobre las supuestas características y el emplazamiento de un búnker subterráneo asociado al régimen de Nicolás Maduro.

Según lo difundido, dicha estructura estaría situada debajo de la conocida Rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre el régimen venezolano.

“Hoy ordeno UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe
Donald Trump, Nicolás Maduro, el despliegue militar en el Caribe Foto: AP / Adobe Stock

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Noticias Destacadas