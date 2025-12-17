Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

El régimen venezolano aseguró que “preservará a toda costa” la integridad territorial del país y sus “derechos legítimos sobre sus espacios aéreos y marítimos”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo “completo y total” a los petroleros que entren y salgan del país suramericano.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “cumpliendo estrictamente las órdenes” del dictador, Nicolás Maduro, “preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país, los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos”.

Así, destacó que las fuerzas militares actuarán “con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones, junto al pueblo venezolano en perfecta fusión popular militar policial”, para defender “de forma irreductible” su “libertad, soberanía, independencia y paz”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El ministro de Defensa de Maduro, Padrino López, califica de "delirantes" las medidas de Trump contra Venezuela: “la FANB está presta para defender la patria”. pic.twitter.com/evOypCgpsY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 17, 2025

Padrino dijo que “la FANB rechaza rotundamente las delirantes declaraciones” de Trump, en las que “de manera insolente, amenaza a la nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano, hecho este que comporta un vulgar acto de piratería”.

“Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo”, dijo.

El líder de la cartera de Defnsa también aseguró que las palabras de Trump “desvelan las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista”.

Padrino se mostró de acuerdo con Maduro en que el objetivo real de Washington “no es otro que forzar un cambio de régimen” en Venezuela y “apoderarse groseramente de su petróleo y demás recursos naturales estratégicos”.

“¡Todo es por petróleo! Esto conforma la reedición de la Doctrina Monroe, que establece el dominio neocolonial del hemisferio por parte de Estados Unidos”, aseveró.

Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R). Foto: Getty Images

Padrino ha insistido en que “las referidas pretensiones violan flagrantemente la Carta de Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los estados y la resolución de controversias por medios pacíficos”, así como “las leyes del comercio internacional”, “la Carta de Ginebra sobre la Alta Mar”, y “demás leyes del derecho internacional, desbordando incluso la diplomacia de las cañoneras”.

“Así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana Caribeña, y la estabilidad energética mundial”, dijo Padrino en vivo.

“Jamás en la historia de nuestro país un presidente norteamericano le había amenazado de manera tan incisiva”, denunció.

El régimen ha radicalizado su discurso e, incluso, ha incorporado a las Fuerzas Militares. Mientras tanto, en distintas ciudades las manifestaciones han sido multitudinarias. Foto: AFP

Por lo anterior, Padrino trasladó a Washington y a Trump que a Venezuela “no le intimidan sus burdas y soberbias amenazas, que el mismo (Simón) Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana enseñaron a combatir y derrotar poderosos imperios”.

“La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie”, dijo el ministro de Defensa de Venezuela.

*Con información de Europa Press.