MUNDO

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

Donald Trump aseguró que Venezuela estaba “rodeada” y encendió las alarmas en Miraflores.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de diciembre de 2025, 6:25 p. m.
Comunicado conjunto de la FANB
Comunicado conjunto de la FANB Foto: FANB VENEZUELA

El régimen venezolano aseguró que “preservará a toda costa” la integridad territorial del país y sus “derechos legítimos sobre sus espacios aéreos y marítimos”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo “completo y total” a los petroleros que entren y salgan del país suramericano.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “cumpliendo estrictamente las órdenes” del dictador, Nicolás Maduro, “preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país, los legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos”.

Así, destacó que las fuerzas militares actuarán “con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones, junto al pueblo venezolano en perfecta fusión popular militar policial”, para defender “de forma irreductible” su “libertad, soberanía, independencia y paz”, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa.

Padrino dijo que “la FANB rechaza rotundamente las delirantes declaraciones” de Trump, en las que “de manera insolente, amenaza a la nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano, hecho este que comporta un vulgar acto de piratería”.

Mundo

Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

Noticias Estados Unidos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

Noticias Estados Unidos

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Noticias Estados Unidos

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

Noticias Estados Unidos

Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

Mundo

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

Noticias Estados Unidos

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

Noticias Estados Unidos

Flightradar24 comparte una foto de Vladimir Padrino y lanza un irónico mensaje a Venezuela en medio de las tensiones con EE. UU.

Mundo

“Estamos dispuestos al combate”: Vladimir Padrino lanza advertencia a Estados Unidos, que consolida su presencia militar en el Caribe

Mundo

Régimen de Maduro entra en fase de guerra al desplegar militares por cielo, mar y tierra, en medio de tensiones con EE. UU.

“Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo”, dijo.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

El líder de la cartera de Defnsa también aseguró que las palabras de Trump “desvelan las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista”.

Padrino se mostró de acuerdo con Maduro en que el objetivo real de Washington “no es otro que forzar un cambio de régimen” en Venezuela y “apoderarse groseramente de su petróleo y demás recursos naturales estratégicos”.

“¡Todo es por petróleo! Esto conforma la reedición de la Doctrina Monroe, que establece el dominio neocolonial del hemisferio por parte de Estados Unidos”, aseveró.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R), asisten a un desfile militar en el "Día Nacional de la Milicia Bolivariana" en Los Próceres en Caracas. Venezuela, el 13 de abril de 2019.
Nicolás Maduro (L) y el Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Vladimir Padrino López (R). Foto: Getty Images

Padrino ha insistido en que “las referidas pretensiones violan flagrantemente la Carta de Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los estados y la resolución de controversias por medios pacíficos”, así como “las leyes del comercio internacional”, “la Carta de Ginebra sobre la Alta Mar”, y “demás leyes del derecho internacional, desbordando incluso la diplomacia de las cañoneras”.

“Así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana Caribeña, y la estabilidad energética mundial”, dijo Padrino en vivo.

“Jamás en la historia de nuestro país un presidente norteamericano le había amenazado de manera tan incisiva”, denunció.

El régimen ha radicalizado su discurso e, incluso, ha incorporado a las Fuerzas Militares. Mientras tanto, en distintas ciudades las manifestaciones han sido multitudinarias.
El régimen ha radicalizado su discurso e, incluso, ha incorporado a las Fuerzas Militares. Mientras tanto, en distintas ciudades las manifestaciones han sido multitudinarias. Foto: AFP

Por lo anterior, Padrino trasladó a Washington y a Trump que a Venezuela “no le intimidan sus burdas y soberbias amenazas, que el mismo (Simón) Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana enseñaron a combatir y derrotar poderosos imperios”.

“La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante nadie”, dijo el ministro de Defensa de Venezuela.

*Con información de Europa Press.

Mas de Mundo

Tucker Carlson, Donald Trump y Maduro

Donald Trump anunciaría “invasión” a Venezuela esta noche, según el periodista Tucker Carlson

Huevos

Alerta sanitaria: huevos contaminados con salmonela en California; ya se reportan 63 casos

x

A un paso del viaje sin visa: el país latino que podría sumarse a Chile y entrar a EE. UU. sin visado

Evite que la TSA confisque sus regalos de fin de año. Conozca las reglas.

La TSA puede confiscar sus regalos y comidas navideñas si no sabe estas reglas clave

Comunicado conjunto de la FANB

Fuerzas Militares de Maduro emiten inesperada declaración en vivo tras amenaza naval de EE. UU.

x

Escándalo en la Universidad de Harvard: condenan a exdirector de la morgue por vender restos humanos

Xi Jinping, Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump

China y Rusia entran a confrontación entre Trump y Maduro: enviaron mensaje crucial en medio de tensiones militares

Embajada adelanta citas para colombianos que quieran viajar a Estados Unidos

Ojo con la visa de emergencia en 48 horas: la verdad detrás del trámite urgente que muchos confunden con un permiso automático

x

No salgan de Estados Unidos, advertencia a inmigrantes en medio de temporada de viajes: “Mi mamá lloró cuando le dije que no viajaría”

Nicolás Maduro y Donald Trump

Expectativa mundial: Donald Trump se dirige a la Nación desde la Casa Blanca, tras máxima tensión con el régimen de Maduro

Noticias Destacadas