El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó este miércoles, 17 de diciembre, a su par venezolano Yvan Gil, el rechazo de Pekín “a toda forma de acoso unilateral” en medio de la presión militar de Estados Unidos al país caribeño.

La llamada entre ambos diplomáticos se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el bloqueo de “los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela.

“China se opone a toda forma de acoso unilateral y respalda a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional”, afirmó Wang Yi, según el resumen de la llamada difundido por su ministerio.

El presidente de China, Xi Jinping, y Nicolás Maduro, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 13 de septiembre de 2023. Foto: via REUTERS

Por otro lado, Rusia manifestó su profunda inquietud ante los comentarios emitidos por Estados Unidos en relación con Venezuela, y reprochó a los dirigentes europeos su falta de pronunciamiento frente al anuncio estadounidense de un posible bloqueo marítimo contra la nación latinoamericana.

“Estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos”, dijo Serguéi Lavrov, ministro de asuntos exteriores de Rusia.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.

“Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre”, agregó el canciller ruso.

El diplomático aseguró que las medidas de Trump son desaprobadas por la gran mayoría de países, exceptuando los europeos, que “guardan silencio” para, según él, “persuadir a la administración de Donald Trump para que siga la vía europea en el asunto ucraniano”.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro Foto: AFP

Trump sostuvo que la medida de bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que a su juicio le robó a Estados Unidos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que Venezuela no caerá “en provocaciones”. “Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, dijo acompañado del alto mando militar.

Publican misterioso mensaje tras ultimátum de Trump a Maduro: Exasesor de seguridad generó polémica en redes sociales

El pasado 11 de diciembre, presidente ruso, Vladímir Putin, reafirmó su apoyo a Maduro ante la crisis con Estados Unidos, en una conversación telefónica.

La llamada se produjo tras la captura del buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado a fines de agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

Nicolás Maduro y Donald Trump Foto: Getty Images

“Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, informó el Kremlin.

*Con información de AFP.