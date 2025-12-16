Trump aumenta la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en la noche de este martes, 16 de diciembre, un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, que reside en la capital venezolana de Caracas.

“Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana que fue denunciado por la dictadura como un caso de “piratería”.

Además, el gobierno de Donald Trump designó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una “organización terrorista extranjera”. Con ello, el Ejecutivo estadounidense creó una base jurídica más sólida para bloqueos, interdicciones marítimas, decomisos o incluso ciertas operaciones militares, bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional.

Donald Trump aumentó la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”, según anunció en Truth Social en una nueva estrategia de presión contra el régimen de Maduro.

Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo. Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el régimen de Nicolás Maduro de “robo descarado”.

Paralelamente, Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna. Aislada internacionalmente, Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques “fantasma”, que cargan crudo venezolano a un precio muy inferior al del mercado, para poder colocarlo esquivando las sanciones financieras en su contra.

Actualmente, Caracas produce unos 930.000 barriles diarios, y la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China.

La designación de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro traería graves consecuencias a la dictadura y sus asociados. | Foto: Getty Images

Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico, encabezada por el portaaviones “USS Gerald Ford”, el mayor del mundo. Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen, especialmente en momentos de crisis económica como el que vive el país actualmente.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, acusó Trump en su mensaje en Truth Social. El buque que decomisó Estados Unidos estaba relacionado con Irán y Hezbolá, según Estados Unidos.