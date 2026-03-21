Las claves de las salidas de aliados de Nicolás Maduro del gobierno de Delcy Rodríguez

Desde que Nicolás Maduro fue capturado por el Gobierno de Estados Unidos el pasado 3 de enero, Venezuela ha venido atravesando una serie de cambios políticos luego de que el país quedara liderado por la vicepresidenta del caído dictador y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez. La mujer, lejos de replicar las mismas fórmulas estructurales del chavismo, ha llevado consigo una serie de reformas y remezones en la administración venezolana bajo la presión del Gobierno Trump.

Todo comenzó con la juramentación. En ella, Delcy Rodríguez se comprometió a continuar con el legado de Nicolás Maduro y Hugo Chávez ante la ausencia del líder del régimen en el poder, pero a los pocos días empezó a tomar decisiones polémicas dentro del círculo chavista y convenientes para los Estados Unidos. En esos primeros días reorganizó la seguridad: González López fue designado comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Luego, los cambios llegaron en materia económica al impulsar una reforma a la Ley de Hidrocarburos para permitir mayor participación privada y cedió control en el petróleo a Estados Unidos, uno de los objetivos trazados por Donald Trump al derrocar a Maduro. La reforma modificó el artículo 22, habilitando a empresas privadas sin participación estatal a ejecutar actividades de exploración, extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

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Posteriormente, el 30 de enero anunció el impulso de una ley de amnistía que cubriría todo el periodo de violencia política desde 1999, año cuando el chavismo subió al poder. La ley fue promulgada el 19 de febrero y permitió que al menos 7.727 presos políticos obtuvieran su libertad. La iniciativa logró que figuras como Juan Pablo Guanipa o Freddy Superlano volvieran a la libertad tras haber estado presos por el régimen.

Con el Gobierno de Donald Trump, la nueva administración venezolana ha intercambiado elogios permanentemente y todo terminó siendo confirmado cuando en febrero recibió a Laura Dogu, jefa de la misión diplomática de Estados Unidos, y acordaron una “hoja de ruta” basada en el diálogo diplomático. Finalmente, el 16 de marzo pasó algo que parecía totalmente imposible hace unos meses: Estados Unidos izó su bandera en la embajada en Caracas por primera vez en siete años, tras el restablecimiento formal de relaciones diplomáticas.

Delcy Rodríguez Presidenta interina de Venezuela Foto: Getty Images

Los descabezados del régimen

Los cambios en la administración venezolana no llegaron solo con las reformas económicas. También lo hicieron con movidas de fichas dentro del gabinete que generaron un remezón dentro de los considerados intocables de Nicolás Maduro y que forman parte de las listas negras de los Estados Unidos. Incluso teniendo recompensas sobre sus cabezas para dar con su captura.

El primer gran nombre en caer fue Álex Saab, el empresario colombiano señalado de lavado de activos por los Estados Unidos y que era una de las personas más cercanas a Nicolás Maduro. Saab fue liberado en 2023 por la administración de Joe Biden, en medio de las negociaciones que adelantaban con la dictadura a cambio de condiciones para unas elecciones democráticas que nunca se dieron.

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

En enero, Delcy Rodríguez anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional bajo la dirección de Luis Antonio Villegas, desplazando así a Saab del cargo al que Maduro lo había nombrado en octubre de 2024. Luego, lo removió también del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), el organismo encargado de captar inversiones extranjeras que Saab presidía.

Álex Saab Exministro de Industrias y Producción Nacional Foto: Anadolu via Getty Images

Desde entonces, el destino de Saab es un misterio: desapareció de la vida pública desde su destitución del gobierno. Según han afirmado varios medios de comunicación internacionales, fue capturado poco después por las autoridades venezolanas y el gobierno interino estaría negociando con Washington las posibilidades de su extradición, lo cual confirmó The New York Times, aunque no ha habido información oficial al respecto de parte de ninguna de las dos administraciones.

“Él fue simplemente destituido y desaparecido del escenario, una práctica que no es nueva. En el caso de Alex Saab, de manera extraoficial se ha dicho que está detenido en El Helicoide, aunque no hay información oficial. Pero los movimientos son por la presión, el tutelaje y los compromisos que Delcy Rodríguez asumió la madrugada del 3 de enero, cuando se dio toda la operación militar de extracción de Nicolás Maduro”, explica a SEMANA la diputada en el exilio Gaby Arellano.

Delcy Rodríguez anuncia el nuevo cargo que tendrá Tarek William Saab, el exfiscal de Venezuela

El segundo nombre en salir fue Tarek William Saab, quien durante años se desempeñó como el fiscal del régimen de Nicolás Maduro y renunció a finales de febrero para asumir la Defensoría del Pueblo de manera interina. Algo que llamó la atención de la oposición, ya que dicho cargo goza de inmunidad y no puede ser perseguido, detenido ni enjuiciado por el ejercicio de sus funciones, según la Constitución.

Tarek William Saab. Exfiscal general de Venezuela Foto: Getty Images

Diferentes reportes aseguran que el funcionario terminó renunciando al quedarse sin poder dentro del Gobierno, ya que era alguien muy reconocido por ser cercano al núcleo de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y con el ascenso de Delcy Rodríguez y el aumento de poder de su hermano Jorge, Tarek William Saab decidió retirarse del Gobierno. Aunque esta semana fue designado por la mandataria como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, una oficina artística adscrita directamente al despacho presidencial.

Pero el golpe más grande fue la salida del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien desde 2014 se venía desempeñando como el líder de las Fuerzas Armadas de Venezuela y un aliado histórico, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Él fue reemplazado también por orden de Delcy Rodríguez. A pesar de las palabras amables de la mandataria, parece que había una molestia grande al respecto con el hombre por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura debido a cargos de narcotráfico.

Él es Vladimir Padrino, el poderoso ministro de Defensa de Nicolás Maduro que fue destituido por Delcy Rodríguez

Según El País, existía un descontento generalizado entre altos mandos por la prolongada permanencia del ministro y el estancamiento en la cadena de ascensos. Sectores del generalato consideraban que la cúpula de seguridad había “fallado en su misión” el 3 de enero cuando Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses que penetraron en Fuerte Tiuna para llevarse al dictador a responder ante la justicia norteamericana.

Vladimir Padrino. Exministro de Defensa de Venezuela Foto: dpa/picture alliance via Getty Images

“La salida de Padrino es la salida de quien durante 12 años se dedicó a destruir la Fuerza Armada. Es el símbolo de lo que no debe ser. Es precisamente la referencia que hay que tener en cuenta todos los días para no repetir una historia tan oprobiosa y vergonzosa. Y ojalá que se abra ahora un cauce para reconstruir prácticamente desde cero una Fuerza Armada honesta, que no esté metida con la corrupción, una Fuerza Armada institucional, es decir, que siga a la Constitución y no a una parcialidad política”, le señala Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a SEMANA.

Él es Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa designado por Delcy Rodríguez

El tablero político venezolano luce hoy irreconocible frente al que existía hace apenas tres meses. Pero entre los descabezados y los ascendidos, entre las amnistías y las purgas, persiste la pregunta de si seguirá el desmantelamiento del régimen chavista como fue conocido durante todos estos años y de si estos son pasos para lograr el regreso de la democracia, o si, por el contrario, Delcy Rodríguez busca afianzarse en el puesto como aliada estrecha de Washington.