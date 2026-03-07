Mundo

El Nuevo Herald, de Miami, informa que Alex Saab está “a punto de ser extraditado de nuevo a Estados Unidos”

El medio reveló la información este sábado, 7 de marzo.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 8:01 p. m.
Alex Saab.
Alex Saab. Foto: AFP

El periódico El Nuevo Herald, de Miami, informó este sábado, 7 de marzo, que Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, “probablemente” será extraditado de nuevo a Estados Unidos, tras las negociaciones ente funcionarios del gobierno de Donald Trump y del régimen venezolano, que encabeza Delcy Rodríguez, presidenta interina.

De acuerdo con el medio estadounidense, la extradición de Saab se ha convertido en “una pieza central de un conjunto de conversaciones entre Washington y Caracas que podrían definir el futuro de la frágil transición política de Venezuela e influir en el procesamiento” de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

Las fuentes de El Nuevo Herald manifestaron que en dichas conversaciones “parece haberse logrado suficiente progreso como para que la extradición de Saab sea cada vez más probable”.

Salida del gobierno venezolano

En enero pasado, la presidenta interina de Venezuela retiró del gobierno a Saab, quien se desempañaba como ministro de Industria y director del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales.

Saab, originario de Colombia, se incorporó al gobierno en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros.

La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

El CIIP quedará a cargo del zar económico, Calixto Ortega.

“Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”, escribió la presidenta Delcy Rodríguez en redes sociales.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Con información de AFP

