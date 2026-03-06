Gustavo Petro criticó a EE. UU. por intervención en Venezuela: “Llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre mí”

Desde Chicago, en donde el presidente Gustavo Petro, estuvo en el funeral del líder de derechos humanos Jesse Jackson, este viernes, 6 de marzo, nuevamente arremetió en contra del gobierno de Estados Unidos del mandatario Donald Trump.

En el discurso, en medio de esa ceremonia, el mandatario colombiano cuestionó nuevamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que trajo como consecuencia la captura del señalado dictador Nicolás Maduro.

Además, Petro sorprendió al revelar que llegó a pensar que uno de los misiles iba a caer sobre él, por lo que indicó salió “corriendo” a la Casa de Nariño a resguardar con su cuerpo la espada de Simón Bolívar.

“En este momento estamos ante un desafió, a veces me siento cuando amanezco en algún día pensando en que estamos viviendo lo que se vivía en Europa en el año 1933. Me sorprenden las noticias, incluso sobre mí mismo; era 3 de enero cuando acabábamos de empezar a festejar este nuevo año y caían misiles en Caracas y esa era la nación en donde nació Simón Bolívar”, expresó el mandatario.

Y avanzó en su intervención: “Un misil en el Caribe que es el mar de la libertad, no puede ser, es una alerta de que estamos viviendo e inicio de los tiempos de la barbarie y hasta llegamos a pensar que un misil iba a caer sobre nosotros, sobre mí mismo y me tocó ir corriendo a la Casa Presidencial para guardar la espada del libertador que mantenía en el combate siempre para guardarla con mi propio cuerpo, pero los misiles se fueron desplazando de geografía”.

“Estamos ante una circunstancia, una circunstancia que recuerda a 1933, ese año Hitler sin tener la mayoría electoral subió al poder en Berlín, Alemania, ese día doblaron las campanas y solamente doblaban por la humanidad”, recalcó el jefe de Estado.

El pasado 3 de febrero, exactamente un mes después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el presidente Petro y su homólogo Donald Trump tuvieron un cara a cara en la Casa Blanca.

Al término del encuentro de alto nivel, se acordó que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos iban a reactivarse, superando las tensiones.