El gobierno de Donald Trump aligera las sanciones y autoriza la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

El gobierno del presidente Donald Trump emitió el viernes un permiso de venta de parte del oro venezolano a Estados Unidos, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde la caída del dictador Nicolás Maduro a comienzos de año y la asunción de Delcy Rodríguez en el poder como presidenta interina.

Según un documento publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense, las transacciones con la Companía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales vuelven a estar autorizadas por parte del gobierno de Donald Trump.

La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso.

Prevé un procedimiento de trazabilidad para garantizar que el oro provenga efectivamente de Venezuela, y prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano. Pero mantiene el control sobre el proceso: el producto generado por la venta de crudo, así como los impuestos vinculados, deben depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Catar. Este procedimiento también se aplicará a las ventas de oro.

La licencia del Tesoro sobre el oro venezolano se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela, y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos y el fortalecimiento de relaciones comerciales.

Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.

Esta fotografía, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia venezolana, muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der.), hablando junto al secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la ceremonia de firma de un documento en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

El gobierno de Trump afirma que administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras el derrocamiento de Maduro durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Tras la captura de Maduro y su esposa, trasladados en avión a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, se convirtió en febrero en el primer alto funcionario estadounidense en viajar a Venezuela.

Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

*Con información de AFP.