Revelan el nombre del primer funcionario de Donald Trump que visitaría Venezuela, tras captura de Maduro

El medio estadounidense de noticias Politico, confirmó detalles de la situación en Venezuela bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez.

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Uno de los funcionarios sería el primero en viajar a Venezuela
Uno de los funcionarios sería el primero en viajar a Venezuela Foto: Getty Images

Después de un poco más de un mes de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, tras una operación militar milimétrica por parte del ejército de los Estados Unidos, el medio de noticias Politico, pudo conocer el nombre del primer funcionario de Donald Trump que pisaría territorio venezolano.

Se trata del secretario de Energía, Chris Wright, quien dijo a Politico que pronto viajará a Venezuela para reunirse con sus líderes y discutir el futuro de su compañía petrolera estatal, pero insistió en que los intereses de la administración Trump en la nación rica en recursos no giran en torno al petróleo.

En una charla exclusiva para el podcast Politico Energy, Wright explicó que la decisión de sacar del poder a Nicolás Maduro “no fue una medida para obtener más suministro de petróleo” y que las vastas reservas de crudo del país, que son de las mayores del mundo, jamás constituyeron una “parte significativa de la toma de decisiones”.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: U.S. Secretary of Energy Chris Wright speaks to members of the press on the White House grounds on February 26, 2025 in Washington, DC. Wright was doing a TV interview prior to speaking to reporters. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, habla con la prensa en la Casa Blanca el 26 de febrero de 2025 Foto: Getty Images

“Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad”, dijo a Politico.

Tras varias semanas desde la operación militar de Estados Unidos que derivó en la detención de Maduro, el presidente Donald Trump ha reiterado en distintas ocasiones que su país impulsará la recuperación de la industria petrolera venezolana con el objetivo de favorecer a los consumidores estadounidenses.

Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

Durante un encuentro celebrado el mes pasado en la Casa Blanca con altos directivos del sector energético, Trump afirmó: “Uno de los beneficios que Estados Unidos obtendrá de esto será una reducción aún mayor de los precios de la energía”.

stas declaraciones se produjeron pese a las dudas expresadas públicamente por algunos ejecutivos, entre ellos el consejero delegado de Exxon Mobil, Darren Woods, quien cuestionó que un país que continúa siendo inestable represente actualmente un destino adecuado para la inversión.

Donald Trump Nicolas Maduro venezuela petroleo
Donald Trump aseguró que la producción del petróleo venezolano estará a cargo de Estados Unidos Foto: Getty Images

En desarrollo...

