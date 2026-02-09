Estados Unidos captura otro buque petrolero del bloqueo del Caribe, esta vez en el océano Índico

Las fuerzas estadounidenses capturaron un petrolero en el océano Índico que pretendía burlar el bloqueo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los buques sancionados en el Caribe, informó el Pentágono este lunes 9 de febrero.

“Las fuerzas estadounidenses capturaron” el buque, afirmó el Pentágono en respuesta a una pregunta de la AFP, después de anunciar en X que efectivos estadounidenses habían abordado “sin incidentes” el Aquila II, sancionado por el gobierno de Washington.

El petrolero “operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe. Huyó y lo seguimos”, indicó el Pentágono en X.

Agregó, del mismo modo, que el buque fue “rastreado y perseguido” desde el Caribe hasta el océano Índico.

La publicación incluía un video en el que se veía a fuerzas estadounidenses descendiendo con cuerdas desde un helicóptero hasta la cubierta del petrolero para capturarlo.

Con esta nueva intercepción, se completan ocho barcos incautados por Estados Unidos desde que el mandatario norteamericano, Donald Trump, ordenó en diciembre el “bloqueo” de los buques petroleros sancionados que partieran o se dirigieran a Venezuela.

Además, es el segundo petrolero capturado lejos del Caribe tras conseguir burlar a las fuerzas estadounidenses. El mes pasado, las fuerzas estadounidenses decomisaron en el Atlántico norte un petrolero vinculado con Rusia que zarpó de Venezuela.

Washington ha hecho un importante despliegue de fuerzas navales en el Caribe, con el objetivo de atacar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Estas fuerzas han colaborado desde entonces con la detención de Nicolás Maduro, en un ataque el 3 de enero en Venezuela y en los operativos para interceptar los petroleros sancionados.

Los buques capturados representan una ínfima parte de la conocida como flota fantasma: un número indeterminado de petroleros utilizados por varios países para evadir las sanciones impuestas contra este sector por Washington.

“Es un porcentaje muy pequeño”, declaró el contralmirante estadounidense David Barata en una audiencia del Congreso a principios de este mes.

Estados Unidos ejerce control sobre Venezuela y pretende hacer una transición del régimen con la posesionada como presidenta interina, Delcy Rodríguez, lo que ha generado críticas desde distintos sectores.

Desde la Casa Blanca se afirmó que el dinero que Venezuela obtenga por la venta de petróleo solo podrá ser gastado en productos fabricados en los Estados Unidos.

