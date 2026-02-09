En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

Esta edición de la final de la NFL tuvo un tinte político especial, como nunca antes lo había tenido. Este contexto inédito se dio gracias a la ofensiva de la agencia migratoria ICE en el primer mes de enero y la designación de Bad Bunny como el artista líder del show de medio tiempo.

Ambos equipos quedaron envueltos en la polémica luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente su apoyo a los New England Patriots en esta final. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a identificar a la franquicia como “el equipo de Trump”, mientras que los Seattle Seahawks, finalmente campeones del torneo, fueron señalados simbólicamente como el equipo de quienes se oponen al mandatario republicano.

IT’S GAMEDAY, PATRIOTS



President Trump’s pick to win Super Bowl LX is… 👀 pic.twitter.com/YeVMkWJsyl — The White House (@WhiteHouse) February 8, 2026

Una vez el artista puertorriqueño fue anunciado como protagonista del espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su descontento con su inclusión. En varias ocasiones manifestó su desacuerdo con la decisión de la organización deportiva y, durante el desarrollo del evento, volvió a pronunciarse de manera contundente.

Fue el mismo Bad Bunny, quien en semanas previas al Super Bowl, le pidió a sus seguidores latinoamericanos que no asistieran al evento. El cantante temía que sus fans latinos fueran detenidos en unas hipotéticas redadas de ICE.

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Estas suposiciones del cantante se daban tras los anuncios de miembros clave del Departamento de Seguridad. Corey Lewandowski, funcionario del DHS, aseguró hace unos meses: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar“.

Bad Bunny continuó con sus declaraciones en contra de las políticas migratorias en los premios Grammy; el mundo entero vio cómo el puertorriqueño pidió la salida de ICE. Posteriormente, fue la misma NFL la que anunció que el DHS estuvo a cargo de la seguridad del evento, pero sin la presencia de la agencia ICE.

Horas previas al inicio del partido y las presentaciones protocolarias, los alrededores del Levi’s Stadium estuvieron llenos de manifestantes, que se expresaban en contra de la agencia migratoria con toallas que tenían contramarcado “ICE OUT”.

"ICE Out", la misma frase que utilizó Bad Bunny en los Grammy, fue la bandera de los manifestantes alrededor del estadio. Foto: San Francisco Chronicle via Gett

Según los reportes de la agencia proveedora de contenido visual, Getty, estas toallas fueron entregadas a los aficionados por un voluntario identificado como Gilbert Lopez. La distribución de toallas forma parte de la campaña “Banderas en las tribunas”, donde se anima a los aficionados a izar las toallas para exigir la salida de ICE de sus comunidades.

No obstante, no fue este el único voluntario; la agencia de prensa AFP captó en video cómo, desde otro punto del estadio, otra persona le repartía las toallas a los espectadores que se dirigían a disfrutar de la gran final.

Jugador titular de los Patriots llegó esposado al Super Bowl LX: ¿Mack Hollins enfrenta un proceso judicial?

En Santa Clara, California, voluntarios del movimiento "Contra-ICE" repartieron toallas con la inscripción "ICE OUT" entre los asistentes al Super Bowl.



La iniciativa es parte de la acción cultural "Banderas en las tribunas" en protesta contra ICE en el país.



Video: AFP pic.twitter.com/WEvkD8pp4U — N+ UNIVISION (@nmasunivision) February 8, 2026

Medios estadounidenses estiman que fueron al menos 25.000 toallas repartidas a los aficionados. Sin embargo, esta iniciativa no fue la única clave de las manifestaciones en contra de la agencia migratoria.

Un video muestra a manifestantes contra el ICE cerca del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Esta protesta no se dio en los alrededores del estadio, sino en una zona cercana a él.