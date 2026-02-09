Estados Unidos

En imágenes | Toallas con mensaje contra ICE y protestas en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX

El tinte político que tuvo esta final de la NFL encasilló hasta a Los Patriots como equipo del gobierno Trump.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Las toallas expresaban el deseo de que ICE salgan de los territorios norteamericanos.
Las toallas expresaban el deseo de que ICE salgan de los territorios norteamericanos. Foto: Composición SEMANA | Getty images

Esta edición de la final de la NFL tuvo un tinte político especial, como nunca antes lo había tenido. Este contexto inédito se dio gracias a la ofensiva de la agencia migratoria ICE en el primer mes de enero y la designación de Bad Bunny como el artista líder del show de medio tiempo.

Ambos equipos quedaron envueltos en la polémica luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestara públicamente su apoyo a los New England Patriots en esta final. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a identificar a la franquicia como “el equipo de Trump”, mientras que los Seattle Seahawks, finalmente campeones del torneo, fueron señalados simbólicamente como el equipo de quienes se oponen al mandatario republicano.

Una vez el artista puertorriqueño fue anunciado como protagonista del espectáculo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su descontento con su inclusión. En varias ocasiones manifestó su desacuerdo con la decisión de la organización deportiva y, durante el desarrollo del evento, volvió a pronunciarse de manera contundente.

Fue el mismo Bad Bunny, quien en semanas previas al Super Bowl, le pidió a sus seguidores latinoamericanos que no asistieran al evento. El cantante temía que sus fans latinos fueran detenidos en unas hipotéticas redadas de ICE.

Estados Unidos

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Estados Unidos

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

Estados Unidos

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

Estados Unidos

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

Estados Unidos

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Estados Unidos

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Estados Unidos

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

Estados Unidos

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

Vehículos

BYD demandó a Estados Unidos: ¿por qué tomó esta decisión y qué efectos podría tener para el mercado de carros eléctricos?

Estados Unidos

Donald Trump vuelve a denunciar fraude electoral y reaviva el debate sobre la democracia en Estados Unidos

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Estas suposiciones del cantante se daban tras los anuncios de miembros clave del Departamento de Seguridad. Corey Lewandowski, funcionario del DHS, aseguró hace unos meses: “No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en el país, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar“.

Bad Bunny continuó con sus declaraciones en contra de las políticas migratorias en los premios Grammy; el mundo entero vio cómo el puertorriqueño pidió la salida de ICE. Posteriormente, fue la misma NFL la que anunció que el DHS estuvo a cargo de la seguridad del evento, pero sin la presencia de la agencia ICE.

Horas previas al inicio del partido y las presentaciones protocolarias, los alrededores del Levi’s Stadium estuvieron llenos de manifestantes, que se expresaban en contra de la agencia migratoria con toallas que tenían contramarcado “ICE OUT”.

x
"ICE Out", la misma frase que utilizó Bad Bunny en los Grammy, fue la bandera de los manifestantes alrededor del estadio. Foto: San Francisco Chronicle via Gett

Según los reportes de la agencia proveedora de contenido visual, Getty, estas toallas fueron entregadas a los aficionados por un voluntario identificado como Gilbert Lopez. La distribución de toallas forma parte de la campaña “Banderas en las tribunas”, donde se anima a los aficionados a izar las toallas para exigir la salida de ICE de sus comunidades.

No obstante, no fue este el único voluntario; la agencia de prensa AFP captó en video cómo, desde otro punto del estadio, otra persona le repartía las toallas a los espectadores que se dirigían a disfrutar de la gran final.

Jugador titular de los Patriots llegó esposado al Super Bowl LX: ¿Mack Hollins enfrenta un proceso judicial?

Medios estadounidenses estiman que fueron al menos 25.000 toallas repartidas a los aficionados. Sin embargo, esta iniciativa no fue la única clave de las manifestaciones en contra de la agencia migratoria.

Un video muestra a manifestantes contra el ICE cerca del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Esta protesta no se dio en los alrededores del estadio, sino en una zona cercana a él.

Más de Estados Unidos

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)

Ghislaine Maxwell, la señalada cómplice de Jeffrey Epstein, comparece ante el Congreso a puerta cerrada

Consejos para reducir la tasa de interés en tarjetas de crédito EE.UU.

¿Tiene problemas con la tasa de interés de sus tarjetas de crédito? Así puede reducirla

Voluntarios armados podrían proteger iglesias legalmente.

Florida avanza con ley que autoriza armas en iglesias a voluntarios armados

x

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

x

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Homenaje a Charlie Kirk en evento alterno al Super Bowl LX

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Elon Musk anunció en X que SpaceX priorizará construir una ciudad autosuficiente en la Luna antes que en Marte.

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

x

La audiencia más grande de la historia en el Super Bowl: Bad Bunny rompe récord de espectadores en su intervención de medio tiempo

x

Fecha límite para el rescate de la madre de Savannah Guthrie: ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo?

x

Donald Trump vuelve a denunciar fraude electoral y reaviva el debate sobre la democracia en Estados Unidos

Noticias Destacadas