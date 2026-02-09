Cine

Los tráilers del Super Bowl 2026: estas son las nuevas películas que se anunciaron en la final de la NFL

Aunque el mundo entero está hablando de Bad Bunny y Seattle Seahawks, el séptimo arte prometió 9 lanzamientos.

9 de febrero de 2026
El Super Bowl no solamente es un evento esperado por el encuentro deportivo y el show de medio tiempo. Esta es una de las mejores oportunidades del entretenimiento para mostrar el potencial del séptimo arte.

Para los amantes del cine, el Super Bowl se ha convertido en una vitrina privilegiada, ya que las principales compañías de Hollywood invierten millones de dólares para estrenar los tráilers de sus producciones más esperadas, con el objetivo de cautivar a millones de espectadores.

En la edición 60 del Super Bowl se vivió el regreso de Warner Bros., que no había participado en este evento desde 2023, cuando promocionó The Flash durante la edición 57. Sin embargo, la compañía había estado ausente durante 17 años: su última aparición antes de eso fue en 2006, cuando promocionó 16 Blocks, V de Venganza y Poseidón.

  • Supergirl

Con una nueva apuesta de DC Studios, Warner Bros. decidió regresar a la final de la NFL. Supergirl es la nueva producción de superhéroes que introduce a un personaje inédito: Krypto, el Superperro. Se espera que la película se estrene el 26 de junio.

  • Cliff Booth

Con Brad Pitt como protagonista, Netflix anunció su nueva propuesta cinematográfica, que se estrenará el próximo verano, aunque aún no tiene fecha exacta. La película está dirigida por David Fincher y rinde homenaje al estilo de Quentin Tarantino.

  • El día de la revelación

La película es una creación de Steven Spielberg, quien regresa con una historia centrada en alienígenas y ovnis. Se espera que se estrene en cines el 12 de junio.

  • Minions y monsters

Este fue el segundo gran anuncio de Universal Pictures, que, junto a sus icónicos personajes amarillos, regresará con una película propia. La producción promete humor, acción y aventura, y se estrenará en las salas de cine el próximo 1 de julio.

  • Super Mario Galaxy

La exitosa franquicia que comenzó como un videojuego anunció su nueva película, que muestra a los personajes clave de la secuela bajo una nueva faceta. Baby Mario y Baby Luigi se enfrentarán a un feroz tiranosaurio junto a Toad y Yoshi. La película se estrenará en cines el 1 de abril.

  • The Mandalorian y Grogu

Disney anunció el regreso de Star Wars a las salas de cine; sin embargo, los críticos lo consideran una decepción, ya que se trató únicamente de un comercial publicitario en el que aparecen Din Djarin y Baby Yoda, sin ningún tipo de trama o propuesta cinematográfica. La película se estrenará en cines el 22 de mayo.

  • Hoppers

Es la reivindicación de Disnet, mostrando un trailer real con personajes animados y una trama familiar como es su escencia. Esta nueva historia presenta a una jovem amante de los animales que en su afán de evitar la destrucción de un ecosistema, introduce su mente en un castor robótico. La película se estrenará en cines el 6 de marzo.

  • Proyecto Salvación

Los directores Phil Lord y Christopher Miller adaptarán la novela de Andy Weir. Con Ryan Gosling como astronauta protagonista, Sony presentó una trama que se desarrollará en el marco de una épica misión que definirá el destino de la humanidad. La película se estrenará el 20 de marzo.

  • Scream 7

El terror también tuvo cabida en los anuncios con este título que será el que más pronto se podrá disfrutar. En la historia, un nievo asesino aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott construyó su nueva vida. Ahora con una hija, Sidnet debe enfrentarse a sus horrores del pasado para defender su familia y poner fin a las masacres.

