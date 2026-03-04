Donald Trump se deshace en elogios con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está haciendo “un gran trabajo” en el marco de los contactos con Washington. “El petróleo está empezando a fluir”, dijo a través de su cuenta en Truth Social.

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver”, indicó el mandatario republicano en redes sociales.

Este elogio se da en medio de la visita que recibe Delcy Rodríguez este mismo miércoles en la capital venezolana, Caracas, del secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el objetivo de trabajar en cuestiones relacionadas con el sector minero y en las cadenas de suministro de minerales críticos.

"Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses", dijo Donald Trump.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha informado previamente en redes sociales que Burgum se reunirá con las autoridades interinas, mientras que también establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, en medio del fortalecimiento de la relación comercial entre ambos países tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La mandataria avanza en la reanudación de relaciones bilaterales, rotas en 2019. Impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos para permitir una mayor participación privada y cedió control en el petróleo a Estados Unidos, promulgó una amnistía que ha excarcelado a cientos de presos políticos y avanza en una nueva legislación minera, foco de la visita.

“El secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras”, escribió en X la embajada estadounidense en Caracas.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, agradeció a Donald Trump sus comentarios.

Rodríguez pidió recientemente a Washington el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra el país caribeño en el nuevo marco de relaciones bilaterales desde la intervención militar en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Washington ha ido relajando las restricciones contra Caracas, especialmente en el ámbito petrolero.

Como respuesta, Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, agradeció este miércoles la “amable disposición” de su homólogo estadounidense para trabajar en conjunto dos meses después de la captura de Nicolás Maduro por militares de Estados Unidos, esto a través de un comunicado dado a conocer en su cuenta de Telegram y X.

“Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”, escribió Delcy Rodríguez en Telegram en respuesta a un mensaje de Trump en Truth Social.

