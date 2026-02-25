Mundo

Revelan cómo fueron los últimos días de Nicolás Maduro en el poder: dudaba de Delcy Rodríguez y de las amenazas de Donald Trump

Según informó The New York Times, el dictador estaba convencido de que EE. UU. no atacaría Venezuela y subestimó a Washington.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
25 de febrero de 2026, 1:47 p. m.
Nicolás Maduro capturado y Donald Trump
Nicolás Maduro capturado y Donald Trump Foto: AP

Nicolás Maduro no pensaba que Donald Trump se atrevería a atacar Venezuela. Mientras la flota estadounidense se desplegaba en el Caribe y Washington endurecía su retórica, el dictador venezolano repetía ante su círculo más cercano que todo formaba parte de una estrategia de presión para negociar. “No van a atacar Caracas”, insistía, según personas citadas por The New York Times.

Esa convicción marcó sus últimas semanas en el poder, donde varias fuentes aseguran que nunca comprendió realmente la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaba por parte del presidente Trump.

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

El diario estadounidense publicó un extenso reportaje basado en entrevistas con una decena de funcionarios, aliados y personas cercanas al Gobierno venezolano y a la Casa Blanca, en el que reconstruye los días previos a la operación militar del 3 de enero que terminó con su captura y traslado a Nueva York.

Según el reportaje, Maduro subestimó las advertencias. A finales de noviembre habló por teléfono entre cinco y diez minutos con Trump. “Tienes una voz fuerte”, le dijo el presidente estadounidense, en tono jocoso. Maduro respondió que lo impresionaría más si lo viera en persona, “debidamente duchado y vestido”, relataron fuentes citadas por el diario.

Estados Unidos

¿Nuevo aspirante a la presidencia de EE. UU.? Gobernador de California publica libro que puede ser revelador

Mundo

Bill Gates reconoce aventuras con mujeres rusas pero niega implicación en delitos de Epstein

Mundo

El ‘Triángulo del Oro Blanco’: el país de Latinoamérica que es uno de los mayores productores de litio en el mundo

Mundo

Reveladoras fotos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking sonriente junto a dos mujeres en bikini

Mundo

Este es el ranking de los países de Europa que regalan casa o pagan por vivir allí en 2026

Mundo

Los países más felices de América Latina en 2026, ¿en qué puesto quedó Colombia?

Mundo

Así era la lujosa mansión donde fue abatido alias el Mencho, el temido líder narco mexicano más buscado del mundo

Mundo

Así fue el momento en que Enrique Márquez, preso político en Venezuela, apareció por sorpresa en el discurso de Donald Trump

Mundo

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

Mundo

Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

Nicolás Maduro, capturado
Nicolás Maduro, capturado Foto: Cuenta de x Donald Trump

La llamada terminó sin acuerdos. Trump esperaba una propuesta concreta para abandonar el poder; Maduro creyó haber ganado tiempo. Pero el dictador no solo desconfiaba de Washington. Aunque también comenzó a desconfiar de los suyos.

De acuerdo con el Times, el mandatario redujo sus apariciones públicas y reforzó su seguridad ante el temor de infiltraciones internas. En privado, expresaba dudas sobre la lealtad de figuras clave del chavismo, incluida Delcy Rodríguez. Aunque públicamente la respaldaba, en conversaciones reservadas cuestionaba si su vicepresidenta ejecutiva podría mantener cohesionado al aparato político y militar en caso de una crisis mayor.

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El 10 de diciembre, Estados Unidos dio una señal más contundente: interceptó un petrolero que transportaba crudo venezolano, lo que inició un bloqueo parcial que afectó la principal fuente de ingresos del país. Buques quedaron paralizados y el almacenamiento comenzó a saturarse. Aun así, Maduro interpretó la medida como parte de una escalada negociadora, no como una amenaza de un ataque directo.

Días antes de Navidad, Washington transmitió una última oferta a través de intermediarios. Si aceptaba el exilio, no sería perseguido judicialmente ni se centrarían en su fortuna. Maduro la rechazó. Según el Times, estaba convencido de que Estados Unidos no asumiría el costo político y militar de bombardear Caracas.

Donald Trump, Nicolás Maduro.
Antes de navidades, Estados Unidos le envió una última oferta a Maduro para que dejara el poder. Foto: AP

El 30 de diciembre, Rodríguez se reunió con Maduro para transmitirle la gravedad del colapso económico en curso. El dictador desestimó sus preocupaciones. Según se dice, el entonces líder del régimen esperaba, si mucho, ataques contra instalaciones petroleras o sitios vinculados al narcotráfico, no el despliegue de 150 aviones sobre Caracas.

Confiaba además en que sus fuerzas armadas, equipadas con armamento chino y ruso valorado en miles de millones de dólares, podrían infligir bajas que harían el ataque políticamente costoso para Trump.

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

En paralelo, el mandatario se fue aislando. Pasó la Nochevieja con familiares y amigos, comió hallacas y pan de jamón y envió mensajes de Año Nuevo a altos funcionarios. “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, decía uno de los textos revisados por el diario. Mientras tanto, el Pentágono ultimaba los detalles de la operación.

Donald Trump, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
En medio de la presión de Donald Trump, Nicolás Maduro dudaba de Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Tras el rechazo, se pusieron en marcha los preparativos finales para el ataque. “La operación estaba prevista inicialmente para el último fin de semana de diciembre, pero se pospuso por varias razones, entre ellas, las inusuales lluvias en Caracas”, narró el medio estadounidense.

Sobre el ataque, durante la madrugada del 3 de enero, la operación estadounidense atacó cuatro bases militares, neutralizó a los escoltas presidenciales y capturó a Maduro y a su esposa. Más de cien cubanos y venezolanos murieron en el operativo.

Régimen venezolano confirma cuántos militares murieron durante la captura de Nicolás Maduro

Rodríguez, que estaba de vacaciones en la isla de Margarita, recibió una llamada minutos después de la captura. Funcionarios estadounidenses le advirtieron que el Pentágono lanzaría una serie más amplia de bombardeos si se negaba a cooperar. Tras exigir y obtener pruebas de que Maduro seguía con vida, aceptó. Voló a Caracas en un jet privado y asumió la Presidencia interina.

Más de Mundo

El presidente Donald Trump habla con el gobernador de California Gavin Newsom después de llegar en el Air Force One al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 24 de enero de 2025. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

¿Nuevo aspirante a la presidencia de EE. UU.? Gobernador de California publica libro que puede ser revelador

Para Bill Gates, una materia clave del colegio influye más de lo que muchos imaginan en la vida adulta.

Bill Gates reconoce aventuras con mujeres rusas pero niega implicación en delitos de Epstein

EE.UU.

El ‘Triángulo del Oro Blanco’: el país de Latinoamérica que es uno de los mayores productores de litio en el mundo

Stephen Hawking en los archivos Epstein

Reveladoras fotos de los archivos de Jeffrey Epstein muestran a Stephen Hawking sonriente junto a dos mujeres en bikini

a

Este es el ranking de los países de Europa que regalan casa o pagan por vivir allí en 2026

el país más feliz del mundo es Finlandia.

Los países más felices de América Latina en 2026, ¿en qué puesto quedó Colombia?

Casa donde fue detenido El Mencho

Así era la lujosa mansión donde fue abatido alias el Mencho, el temido líder narco mexicano más buscado del mundo

Autoridades tailandesas culminaron investigación por asesinato del médico colombiano, Edwin Arrieta, presuntamente a manos del español, Daniel Sancho (izquierda).

Se conoce el mensaje que Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, le envió a su exnovia desde la cárcel

a

Este es el ranking de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica en 2026

Noticias Destacadas