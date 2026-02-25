Revelan cómo fueron los últimos días de Nicolás Maduro en el poder: dudaba de Delcy Rodríguez y de las amenazas de Donald Trump

Nicolás Maduro no pensaba que Donald Trump se atrevería a atacar Venezuela. Mientras la flota estadounidense se desplegaba en el Caribe y Washington endurecía su retórica, el dictador venezolano repetía ante su círculo más cercano que todo formaba parte de una estrategia de presión para negociar. “No van a atacar Caracas”, insistía, según personas citadas por The New York Times.

Esa convicción marcó sus últimas semanas en el poder, donde varias fuentes aseguran que nunca comprendió realmente la magnitud de la amenaza a la que se enfrentaba por parte del presidente Trump.

Donald Trump condecoró a piloto herido durante la captura de Nicolás Maduro y contó detalles inéditos de la operación

El diario estadounidense publicó un extenso reportaje basado en entrevistas con una decena de funcionarios, aliados y personas cercanas al Gobierno venezolano y a la Casa Blanca, en el que reconstruye los días previos a la operación militar del 3 de enero que terminó con su captura y traslado a Nueva York.

Según el reportaje, Maduro subestimó las advertencias. A finales de noviembre habló por teléfono entre cinco y diez minutos con Trump. “Tienes una voz fuerte”, le dijo el presidente estadounidense, en tono jocoso. Maduro respondió que lo impresionaría más si lo viera en persona, “debidamente duchado y vestido”, relataron fuentes citadas por el diario.

Nicolás Maduro, capturado Foto: Cuenta de x Donald Trump

La llamada terminó sin acuerdos. Trump esperaba una propuesta concreta para abandonar el poder; Maduro creyó haber ganado tiempo. Pero el dictador no solo desconfiaba de Washington. Aunque también comenzó a desconfiar de los suyos.

De acuerdo con el Times, el mandatario redujo sus apariciones públicas y reforzó su seguridad ante el temor de infiltraciones internas. En privado, expresaba dudas sobre la lealtad de figuras clave del chavismo, incluida Delcy Rodríguez. Aunque públicamente la respaldaba, en conversaciones reservadas cuestionaba si su vicepresidenta ejecutiva podría mantener cohesionado al aparato político y militar en caso de una crisis mayor.

Donald Trump habló sobre defensa de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

El 10 de diciembre, Estados Unidos dio una señal más contundente: interceptó un petrolero que transportaba crudo venezolano, lo que inició un bloqueo parcial que afectó la principal fuente de ingresos del país. Buques quedaron paralizados y el almacenamiento comenzó a saturarse. Aun así, Maduro interpretó la medida como parte de una escalada negociadora, no como una amenaza de un ataque directo.

Días antes de Navidad, Washington transmitió una última oferta a través de intermediarios. Si aceptaba el exilio, no sería perseguido judicialmente ni se centrarían en su fortuna. Maduro la rechazó. Según el Times, estaba convencido de que Estados Unidos no asumiría el costo político y militar de bombardear Caracas.

Antes de navidades, Estados Unidos le envió una última oferta a Maduro para que dejara el poder. Foto: AP

El 30 de diciembre, Rodríguez se reunió con Maduro para transmitirle la gravedad del colapso económico en curso. El dictador desestimó sus preocupaciones. Según se dice, el entonces líder del régimen esperaba, si mucho, ataques contra instalaciones petroleras o sitios vinculados al narcotráfico, no el despliegue de 150 aviones sobre Caracas.

Confiaba además en que sus fuerzas armadas, equipadas con armamento chino y ruso valorado en miles de millones de dólares, podrían infligir bajas que harían el ataque políticamente costoso para Trump.

¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

En paralelo, el mandatario se fue aislando. Pasó la Nochevieja con familiares y amigos, comió hallacas y pan de jamón y envió mensajes de Año Nuevo a altos funcionarios. “Feliz Año Nuevo para usted y su familia”, decía uno de los textos revisados por el diario. Mientras tanto, el Pentágono ultimaba los detalles de la operación.

En medio de la presión de Donald Trump, Nicolás Maduro dudaba de Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Tras el rechazo, se pusieron en marcha los preparativos finales para el ataque. “La operación estaba prevista inicialmente para el último fin de semana de diciembre, pero se pospuso por varias razones, entre ellas, las inusuales lluvias en Caracas”, narró el medio estadounidense.

Sobre el ataque, durante la madrugada del 3 de enero, la operación estadounidense atacó cuatro bases militares, neutralizó a los escoltas presidenciales y capturó a Maduro y a su esposa. Más de cien cubanos y venezolanos murieron en el operativo.

Régimen venezolano confirma cuántos militares murieron durante la captura de Nicolás Maduro

Rodríguez, que estaba de vacaciones en la isla de Margarita, recibió una llamada minutos después de la captura. Funcionarios estadounidenses le advirtieron que el Pentágono lanzaría una serie más amplia de bombardeos si se negaba a cooperar. Tras exigir y obtener pruebas de que Maduro seguía con vida, aceptó. Voló a Caracas en un jet privado y asumió la Presidencia interina.