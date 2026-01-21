Trump confirma que Estados Unidos usó un arma secreta en la captura de Nicolás Maduro: “Tenemos armas que nadie más conoce”

Estados Unidos llevó a cabo una operación militar sin precedentes en Venezuela que resultó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de este año. La pareja ahora comparece ante un tribunal de Nueva York, señalados de varios delitos relacionados con el narcoterrorismo.

Desde agosto del 2025, las fuerzas armadas estadounidenses hacían presencia en el Caribe para combatir el tráfico de drogas en el continente. El presidente Donald Trump amenazó varias veces con que sus tropas entrarían por tierra al país latinoamericano. El pasado martes, 20 de enero, en una entrevista exclusiva, confirmó el uso de un arma que usaron para proceder con el arresto de Maduro.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero del 2025. Foto: GC Images

Según el mandatario, los militares usaron un “arma sónica secreta” y aseguró que “nadie más” posee aquella arma. Sus declaraciones fueron en medio de una entrevista con el medio NewsNation.

La esperada visita de Delcy Rodríguez a Washington será muy pronto, según la Casa Blanca

Los rumores de que esta arma había sido usada el 3 de enero habían surgido cuando la portavoz de la Casa Blanca. Karoline Leavitt, anunció a la prensa días atrás que los soldados militares habían sangrado por la nariz y vomitado sangre luego de que se implementó un dispositivo en medio de la captura del líder del régimen.

Cuando la periodista le preguntó a Trump si el arma sónica es algo que debería preocupar a los demás países, este respondió: “Bueno, sí”.

“Es algo que no quiero. Nadie más la tiene”, agregó. “Pero tenemos armas que nadie más conoce”.

🇺🇸🇻🇪 | Trump confirma uso de arma sónica en operativo para capturar a Maduro: “Nadie más lo tiene. Tenemos armas que nadie conoce”. pic.twitter.com/vkHH78EEZF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 21, 2026

“Probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos algunas armas increíbles”, alardeó el mandatario. “Fue un ataque increíble”.

Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

Las armas sónicas, de acuerdo con los detalles de la prensa estadounidense, usan ondas sonoras intensas que debilitan a los oponentes. Algunas usan rayos sónicos para ataques directos, mientras que otras emiten frecuencias de sonido dependiendo de la edad del grupo atacado para poder perturbarlo.

Estas armas producen dolores de cabeza, problemas de equilibrio, confusión y daños auditivos permanentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

Fox News recopiló el testimonio de un testigo que afirmó ser uno de los guardias de Maduro. “En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo”, dijo en su declaración. “Fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza explotara desde dentro”.

Régimen de Venezuela anuncia revolcón electoral que podría cambiar el mapa político del país, tras presión de EE. UU.

“Todos empezamos a sangrar por la nariz”, detalló. “Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles. Ni siquiera podíamos ponernos de pie después de esa arma sónica, o lo que fuera”.

Venezuela ha asegurado que al menos 100 personas murieron aquel día, pese a que desconoce si el arma sónica causó bajas.