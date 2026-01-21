Mundo

Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

Desde Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, el mandatario estadounidense habló del gobierno interino de Delcy Rodríguez.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
21 de enero de 2026, 2:39 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza. Foto: Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que los dirigentes venezolanos se han mostrado “muy, muy listos” tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración petrolera dirigida por Washington.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro de Davos. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió el republicano.

Donald Trump confirma que habló por teléfono con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

El mandatario calificó el futuro petrolero de Venezuela como “fantástico” y destacó que “a Venezuela le va a ir fantásticamente bien”.

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo.
La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo. Foto: Getty Images

Trump también afirmó que Estados Unidos recibió la semana pasada 50 millones de barriles procedentes de Venezuela como parte de los nuevos mecanismos de cooperación energética y que estos volúmenes serían compartidos entre ambos países para generar ingresos “de manera inmediata”. “Esos cincuenta millones de barriles… van a ganar más dinero del que han ganado en muchísimo tiempo”, remarcó.

Noticias Estados Unidos

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

Mundo

Ecuador anuncia aranceles del 30% a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

Noticias Estados Unidos

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

Noticias Estados Unidos

La petición para destituir a Trump cruza las 100.000 firmas, ¿qué puede pasar ahora?

Mundo

Donald Trump en el Foro de Davos 2026: los momentos más importantes de la jornada

Mundo

Trump promete “borrar” Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

Noticias Estados Unidos

El problema en el avión de Donald Trump que lo obligó a regresar mientras se dirigía a Davos

Mundo

Exsecretario de la Otan estalla contra el actual secretario general por chats filtrados por Donald Trump: “Ya basta”

Noticias Estados Unidos

Trump conmemora su primer año de regreso a la Casa Blanca entre reclamos por falta de reconocimiento y advertencias sobre Groenlandia

El presidente estadounidense vinculó esa cooperación con el cambio político en Caracas, señalando que tras el ataque que llevó a la captura de Maduro “dijeron: ‘Hagamos un trato’” y aceptaron colaborar con Washington en el sector petrolero. Trump aseguró que esta relación permitirá que las grandes petroleras internacionales inviertan en Venezuela, lo que, según él, transformará la economía del país en cuestión de meses.

En su discurso, Trump también narró que Venezuela fue “un lugar increíble” antes de que sus políticas económicas “la llevaran por mal camino” y que ahora Estados Unidos la está “ayudando” a recuperar su capacidad productiva. “Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros”, dijo el mandatario.

Donald Trump en su discurso en Davos.
Donald Trump en su discurso en Davos. Foto: Getty Images

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. “Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares” previstos, aseguró.

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

Los ingresos “irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

El programa de visas por diversidad fue suspendido por la administración Trump tras el tiroteo que reavivó el debate sobre seguridad e inmigración en Estados Unidos.

A partir de esta fecha, inmigrantes de 75 países ya no podrán solicitar visa a EE. UU. tras decisión de Donald Trump

SEVILLE, ANDALUSIA, SPAIN - JUNE 29: The President of Ecuador, Daniel Noboa during the meeting held today. On June 29, 2025 in Seville, Andalusia, Spain. The President of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno, has held an institutional meeting at the Palacio de San Telmo with the President of Ecuador, Daniel Noboa. The meeting strengthens the ties of cooperation between Andalusia and the Latin American country, addressing issues of common interest. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)

Ecuador anuncia aranceles del 30% a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

El presidente Trump habla en Davos sobre la protección de Groenlandia ante líderes internacionales

Donald Trump sacude Davos: “Solo EE. UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia”

Se estima que podrían alcanzar los -56 grados centígrados

Tormenta invernal azotará a EE. UU.: es probable que libere hielo y nieve en estas zonas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.

Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

Presidente Donald Trump

La petición para destituir a Trump cruza las 100.000 firmas, ¿qué puede pasar ahora?

Integrada actualmente por 193 países, la Organización de las Naciones Unidas fue creada para garantizar que el mundo no volviera a vivir hecatombes bélicas que pusieran en riesgo a la humanidad. Antes de ella estuvo la Sociedad de las Naciones, que, pese a tener el mismo propósito, no pudo evitar que ocurriera la Segunda Guerra Mundial.

Donald Trump en el Foro de Davos 2026: los momentos más importantes de la jornada

.

Trump promete “borrar” Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

x

El problema en el avión de Donald Trump que lo obligó a regresar mientras se dirigía a Davos

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, abre debate sobre el liderazgo femenino en EE. UU.

Gretchen Whitmer desafía a Michelle Obama: “EE. UU. ya está listo para una presidenta mujer”

Noticias Destacadas