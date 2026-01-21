Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que los dirigentes venezolanos se han mostrado “muy, muy listos” tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración petrolera dirigida por Washington.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro de Davos. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió el republicano.

El mandatario calificó el futuro petrolero de Venezuela como “fantástico” y destacó que “a Venezuela le va a ir fantásticamente bien”.

La reunión anual de líderes políticos y empresariales se celebra en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por diversos temas, incluyendo la promesa de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio danés semiautónomo. Foto: Getty Images

Trump también afirmó que Estados Unidos recibió la semana pasada 50 millones de barriles procedentes de Venezuela como parte de los nuevos mecanismos de cooperación energética y que estos volúmenes serían compartidos entre ambos países para generar ingresos “de manera inmediata”. “Esos cincuenta millones de barriles… van a ganar más dinero del que han ganado en muchísimo tiempo”, remarcó.

El presidente estadounidense vinculó esa cooperación con el cambio político en Caracas, señalando que tras el ataque que llevó a la captura de Maduro “dijeron: ‘Hagamos un trato’” y aceptaron colaborar con Washington en el sector petrolero. Trump aseguró que esta relación permitirá que las grandes petroleras internacionales inviertan en Venezuela, lo que, según él, transformará la economía del país en cuestión de meses.

En su discurso, Trump también narró que Venezuela fue “un lugar increíble” antes de que sus políticas económicas “la llevaran por mal camino” y que ahora Estados Unidos la está “ayudando” a recuperar su capacidad productiva. “Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros”, dijo el mandatario.

Donald Trump en su discurso en Davos. Foto: Getty Images

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

El martes, Delcy Rodríguez anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos. “Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares” previstos, aseguró.

Los ingresos “irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

*Con información de AFP.