Régimen de Venezuela anuncia revolcón electoral que podría cambiar el mapa político del país, tras presión de EE. UU.

El Parlamento venezolano anunció una amplia reforma de las leyes, en medio de un nuevo contexto político tras el derrocamiento del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos.

El chavismo controla la Asamblea Nacional. Su presidente, Jorge Rodríguez, explicó que la propuesta incluye la creación y reforma de 29 leyes.

La agenda incluye cambios de la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Venezuela pos-Maduro.

#ÚLTIMAHORA🚨 Jorge Rodríguez dijo que se debe hacer la elaboración de un nuevo Código Electoral en Venezuela. pic.twitter.com/q4suoc8fTD — La Payara Digital (@lapayaradigita) January 21, 2026

Dentro de esta amplia reforma se contempla la elaboración de un nuevo código civil con el propósito de que resulte “más claro, más coherente”, junto con la creación de nuevos marcos en materia penal, electoral y comercial.

En esa misma línea, el chavismo incorporó en su planteamiento un código social, otro de democracia directa y poder comunal, uno orientado a la protección integral de la familia y otro destinado al resguardo del ambiente.

De igual forma, estimó indispensable diseñar un nuevo código electoral, al sostener que, aunque las normas vigentes en esta materia son “muy completas”, también resultan “complejas en su aplicación” y “engorrosas” en lo que respecta a la participación política.

Trump ordenó la captura de Maduro en una incursión en Venezuela que incluyó el bombardeo de Caracas y otras regiones. El mandatario estadounidense anunció tras este hecho que controlaría la comercialización del crudo e incentivaría el regreso de grandes petroleras estadounidenses.

El CNE de Venezuela se ha visto envuelto en escándalos tras su presunta alianza con el régimen de Maduro. Foto: AFP

“Se necesita que esa inversión extranjera sea protegida y rentable”, dijo Rodríguez. “Que se mantengan de forma clara lo relacionado con impuestos y regalías”.

No adelantó detalles de la reforma, apenas que estará inspirada en la llamada ley antibloqueo, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos un año antes.

Su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder interinamente con un acercamiento a Washington, impulsa desde su despacho 12 reformas legislativas.

Muchas de estas leyes ya fueron cambiadas durante los 27 años de la llamada Revolución Bolivariana, en los que se impusieron férreos controles de la economía y una alta presión tributaria al sector privado que condujo a años de recesión.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sonríe junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la liberación de presos en Venezuela, celebrada en el Palacio de Miraflores el 14 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela. Foto: Getty Images

“Estamos obligados a colaborar en la construcción de una economía fuerte y a prueba de obstáculos, estamos obligados a construir una forma de prosperidad humanista”, señaló Rodríguez al resto de los diputados.

“De nada sirve construir una economía fuerte o tener un incremento de la actividad económica para que unos pocos salgan favorecidos”, dijo el presidente de la Asamblea.

*Con información de AFP y Europa Press.