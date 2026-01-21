La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría realizar próximamente un viaje a Washington, Estados Unidos, lo que marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre Caracas y la administración de Donald Trump, tras la reciente captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición de Nicolás Maduro. Aunque no hay fecha o itinerario oficial aún, está claro que la consigna es acercar a la líder encargada a los asuntos que Trump dispone en la reestructura de Venezuela.

La confirmación se obtuvo sin precisar si Rodríguez ya ha solicitado formalmente la visita o si se espera un anuncio más oficial en los próximos días.

Delcy Rodríguez, actual líder del régimen venezolano visitará la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido “muy bueno” tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro de Davos.

“Una vez que terminó el ataque” del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, “dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’’”, relató el mandatario republicano.

“Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió.

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.

Trump afirmó que a Venezuela le irá “fantásticamente bien” y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

“Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo”, dijo Trump, y agradeció “la gran cooperación”.

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al Ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de Delcy Rodríguez y Venezuela en Davos. Foto: AFP

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Los ingresos “irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

*Con información de AFP.