La esperada visita de Delcy Rodríguez a Washington será muy pronto, según la Casa Blanca

Sería la primera visita de un mandatario venezolano desde 1984.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

21 de enero de 2026, 5:25 p. m.
Delcy Rodríguez y Donald Trump
Delcy Rodríguez y Donald Trump Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, podría realizar próximamente un viaje a Washington, Estados Unidos, lo que marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre Caracas y la administración de Donald Trump, tras la reciente captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Un alto funcionario de la Casa Blanca informó que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición de Nicolás Maduro. Aunque no hay fecha o itinerario oficial aún, está claro que la consigna es acercar a la líder encargada a los asuntos que Trump dispone en la reestructura de Venezuela.

La confirmación se obtuvo sin precisar si Rodríguez ya ha solicitado formalmente la visita o si se espera un anuncio más oficial en los próximos días.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez, actual líder del régimen venezolano visitará la Casa Blanca. Foto: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez ha sido “muy bueno” tras la captura de Nicolás Maduro y la puesta en marcha de una colaboración con Washington para explotar su petróleo.

“Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos”, dijo Trump en el Foro de Davos.

“Una vez que terminó el ataque” del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusaciones de narcotráfico, “dijeron: ‘Vamos a hacer un trato’’”, relató el mandatario republicano.

Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, añadió.

Donald Trump elogia a los gobernantes de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: “Han sido muy buenos, muy listos”

Pese a estas previsiones, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.

Trump afirmó que a Venezuela le irá “fantásticamente bien” y se refirió a la horquilla alta de la partida de petróleo sancionado y de alta calidad que, según adelantó, Caracas le entregaría a Washington.

“Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo”, dijo Trump, y agradeció “la gran cooperación”.

El discurso de Trump en Davos reafirma su respaldo al Ejecutivo interino dirigido por Rodríguez, vicepresidenta de Maduro hasta su captura.

262 / 5.000 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de Delcy Rodríguez y Venezuela en Davos. Foto: AFP

Desde la captura y derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero en un operativo militar en Caracas, Estados Unidos controla las ventas de crudo venezolano.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

Los ingresos “irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo (de los venezolanos) de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”, aseguró en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas