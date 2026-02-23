¿Venezuela entregó a Tareck El Aissami? El exvicepresidente aparece como capturado por el ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) actualizó recientemente sus registros para mostrar al exvicepresidente venezolano Tareck Zaidan El Aissami con el estatus de “capturado” dentro de su base de datos de fugitivos, un movimiento que ha generado confusión y especulación sobre su situación legal y la relación entre Washington y Caracas.

Según la sección de “Más buscados” en el sitio web de ICE, El Aissami, exvicepresidente de Venezuela y considerado uno de los hombres fuertes del régimen chavista, figura ahora en la categoría de capturado junto a su colaborador Samark José López Bello. La agencia estadounidense, sin embargo, no ha emitido un comunicado oficial detallando el lugar, la fecha o las circunstancias de una detención realizada por autoridades de EE. UU.

Informes de medios señalan que esta actualización corresponde a un cambio en los registros del portal y podría reflejar la condición de El Aissami bajo custodia en Venezuela, no en territorio estadounidense. Registros y capturas de pantalla archivadas de la página muestran que la etiqueta de “capturado” estaba ya visible desde al menos septiembre y octubre de 2025, antes de que el sitio fuera observado de nuevo este mes.

Tareck Al Aissami era uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro. Además de los billones del petróleo manejaba su enlace con el Medio Oriente. Foto: getty image

El Aissami fue arrestado en abril de 2024 por la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela, cuando aún ocupaba posiciones de alto rango en la administración chavista, según autoridades venezolanas. Desde entonces permanece detenido en ese país por cargos locales relacionados con corrupción, según reportes periodísticos.

En Estados Unidos, la figura de El Aissami ha sido objeto de sanciones y procesos judiciales desde 2017. Ese año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a El Aissami como narcotraficante especialmente designado bajo la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act).

Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber facilitado cargamentos de narcóticos, supervisado envíos de más de 1.000 kilos de droga y utilizado su posición de poder para participar en actividades de tráfico internacional de estupefacientes, incluyendo rutas hacia México y Estados Unidos desde el conocido como cartel de los soles.

Tareck El Aissami está capturado en Venezuela desde el 2024. Foto: AP / Matias Delacroix

Esa designación bloqueó sus activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibió transacciones con ciudadanos o entidades de Estados Unidos y llevó a que el exvicepresidente fuera incluido entre los fugitivos más buscados por ICE y por la justicia estadounidense.

Verificadores de datos han explicado que la etiqueta de “capturado” en la base de datos del ICE no necesariamente indica que la persona haya sido arrestada o trasladada por autoridades estadounidenses. En muchos casos, esa clasificación simplemente significa que la persona ya no está prófuga y se sabe que está bajo custodia de alguna autoridad, incluso si es de un país extranjero.

En el caso de El Aissami y López Bello, la actualización en la página coincide con detenciones previas en Venezuela. No hay confirmación oficial por parte de ICE o del Departamento de Justicia de que hayan sido extraditados o apresados en Estados Unidos, a pesar de las informaciones que han circulado en redes sociales.